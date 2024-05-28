Soğuk çay nasıl yapılır? Evde şeftalili ve limonlu ice tea yapımı

Soğuk çay, siyah çay ve meyvelerin karışımından ortaya çıkan ve sıcak yaz aylarının vazgeçilmezi olan asitsiz bir içecektir. Bazı soğuk çayların içerisine gazoz gibi içecekler dahil edilerek asitli olarak da yapılabilir ama genel olarak asitsiz içilir. Evde de pratik ve kolay bir şekilde soğuk çay yapmak mümkündür. Hazır soğuk çayların içinde, bazı katkı maddeleri bulunur. İstenilen tüm meyvelerle yapılabilecek soğuk çayda, siyah çay yerine yeşil çay da tercih edilebilir. Beslenme ve diyet uzmanları, soğuk çay yaparken yeşil çay kullanılmasını tavsiye ederler. Yeşil çay, işlenme şekli bakımından siyah çaya göre daha az işleme maruz kalır ve bu da antioksidan etkisinin daha fazla olmasını sağlar.

EV YAPIMI BUZLU ÇAY TARİFİ

Evde soğuk çay yapmak oldukça kolay ve birkaç basit adımda tamamlanabilir. İşte evde soğuk çay hazırlamak için kullanabileceğiniz iki temel yöntem: sıcak demleme ve soğuk demleme.

Sıcak Demleme Yöntemi

Malzemeler:

4 su bardağı su

4-6 adet çay poşeti veya 2 yemek kaşığı dökme çay yaprağı

İsteğe bağlı olarak şeker veya bal

Limon dilimleri, nane yaprakları, şeftali, mango, ananas veya karpuz gibi meyve dilimleri (isteğe bağlı)

Buz

Hazırlık:

Suyu kaynatın.

Kaynar suyu çay poşetleri veya dökme çay yapraklarının üzerine dökün.

Çayı 5-10 dakika demlemeye bırakın. Demlenme süresi çayın türüne ve tercih ettiğiniz yoğunluğa bağlı olarak değişebilir.

Çay poşetlerini çıkarın veya çay yapraklarını süzün.

poşetlerini çıkarın veya çay yapraklarını süzün. Çayı oda sıcaklığına gelene kadar soğutun, ardından buzdolabına koyun ve tamamen soğumasını sağlayın.

İsteğe bağlı olarak şeker veya bal ekleyin ve karıştırın.

Soğuyan çayı buz dolu bardaklara dökün.

Limon dilimleri, nane yaprakları veya meyve dilimleri ekleyerek servis yapın.

Soğuk Demleme Yöntemi

Malzemeler:

4 su bardağı soğuk su

4-6 adet çay poşeti veya 2 yemek kaşığı dökme çay yaprağı

İsteğe bağlı olarak şeker veya bal

Limon dilimleri, nane yaprakları, şeftali, mango, ananas veya karpuz gibi meyve dilimleri (isteğe bağlı)

Buz

Hazırlık:

Bir sürahiye soğuk su ekleyin.

Çay poşetlerini veya dökme çay yapraklarını suya ekleyin.

Sürahiyi buzdolabına koyun ve çayı 6-12 saat arasında soğuk demlemeye bırakın. Bu yöntemle çay daha yumuşak ve az acı bir tat alır.

Çay poşetlerini çıkarın veya çay yapraklarını süzün.

İsteğe bağlı olarak şeker veya bal ekleyin ve karıştırın.

Soğuk çayı buz dolu bardaklara dökün.

Limon dilimleri, nane yaprakları veya meyve dilimleri ekleyerek servis yapın.

Her iki yöntemle de lezzetli ve ferahlatıcı bir soğuk çay yapabilirsiniz. İsteğinize göre aromalar ve tatlandırıcılar ekleyerek çayın tadını kişiselleştirebilirsiniz.