Siyasi geçmişi kadar sanatsal yönüyle de dikkat çeken bir isim olan Sırrı Süreyya Önder, hem senarist hem yönetmen hem de gazeteci olarak farklı mecralarda üretim yapmıştır. Peki, Sırrı Süreyya Önder kimdir ve hangi alanlarda faaliyet göstermiştir? Son dönemde yaptığı açıklamalar ve siyasi duruşuyla tekrar gündeme gelen Sırrı Süreyya Önder kimdir? sorusu, özellikle ölümünün ardından yeniden araştırılmaya başlandı. Peki, Sırrı Süreyya Önder kimdir? Sırrı Süreyya Önder kaç yaşında, nereli?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

Sırrı Süreyya Önder, 7 Temmuz 1962 tarihinde Adıyaman'da, Türkmen kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Türkiye İşçi Partisi'nin Adıyaman kurucularından ve il başkanıydı. Sekiz yaşında babasını kaybettikten sonra ailesiyle birlikte dedesinin yanına taşınan Önder, genç yaşlarda ailesine destek olmak için fotoğrafçılık ve işçilik yaptı.

1978 yılında lise öğrencisiyken Maraş Katliamı'nı protesto ettiği için tutuklandı. Tahliyesinden sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazandı. Ancak 12 Eylül Darbesi sırasında tekrar tutuklandı ve uzun süre cezaevinde kaldı. Açlık grevleri ve çeşitli eylemler nedeniyle ceza süreleri uzadı ve toplamda yedi yıl cezaevinde kaldı.

2000'li yıllarda sinema ve yazarlık alanında adını duyuran Sırrı Süreyya Önder, 2005 yapımı "Beynelmilel" filmiyle yönetmen ve senarist olarak ödüller kazandı. Aynı zamanda gazetecilik kariyerine de adım attı; BirGün, Radikal ve Özgür Gündem gazetelerinde köşe yazıları yazdı. Bu süreçte "Beynelmilel" adlı kitabını yayımladı.

Siyasi kariyerine 2011 yılında Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku (BDP destekli bağımsızlar) çatısı altında İstanbul 2. Bölge'den milletvekili olarak adım attı. 2014 yılında HDP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. 2015 seçimlerinde Ankara'dan milletvekili seçildi ve TBMM'de üç dönem görev yaptı. Son olarak, 2023 genel seçimlerinde DEM Parti İstanbul milletvekili seçilerek 28. dönemde yeniden Meclis'e girdi.

Hakkında açılan davalar ve aldığı cezalar nedeniyle 2018'de cezaevine girdi. Anayasa Mahkemesi'nin ifade özgürlüğü kararının ardından 2019'da serbest kaldı. 2024'te Kobani Davası'nda beraat etti. Bu süreçte Abdullah Öcalan ile yürütülen çözüm sürecinde aktif rol aldı ve Dolmabahçe Mutabakatı'nda HDP heyetinin bir üyesiydi.

15 Nisan 2025'te kalp krizi geçiren Önder, acil ameliyata alındı ancak 3 Mayıs 2025'te çoklu organ yetmezliği nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybetti.

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ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NDA TOĞRAĞA VERİLECEK

Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi AKM'de düzenlenecek törenin ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne götürülecek. Burada ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Sırrı Süreyya Önder'in naaşı Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verilecek.

TÖRENE AHMET TÜRK DE KATILDI

AKM'deki törene s on dönemde kanser tedavisi gören Mardin Büyükşehir Belediye Eş başkanı Ahmet Türk'ün de katılması dikkat çekerken, AKM önündeki kalabalık da kameralara saniye saniye yansıdı.

KIZI BABASINA YAZDIĞI MEKTUBU OKUDU

Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir kürsüye gelerek babasına yazdığı mektubu gözyaşları içinde okudu. Ceren Önder Kandemir, "Ne zaman bir şey yazsam onu arar okurdum. Ona geçen hafta bir mektup yazdım size okumak istiyorum. Baba hayatın bütün rengi gitti, benim bildiğim hayat bitti. Yeni bir hayat başlıyor. Ürkütücü bilinmezlikle dolu. Kendimi bildim bileli seni kaybetmek korktum. Bu benim tek zaafım karın ağrımdı. Bu adam bana sadece ölerek acı çektirir derdim. Evlere sığamayışın, kimseye kıyamaman, kalp kırmaktan daha çok korkman. Kalbim kırık, baba aşık oldum, uyku tutmadı, kedim öldü diye arardım. Babalığına çok doydum. Dostluğuna doyamadım. Kendinle ilgilenmediğine kızıyorum." ifadelerini kullandı.

"BURADA OLSAYDI 'SEVENE DE SÖVENE DE SELAM OLSUN' DERDİ"

Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder törende yaptığı konuşmada, "Bu ülkede bu kanın, bu acının durması gerekiyor, hiçbir malım mülküm yok, Ceren'e yaşanılabilir bir ülke bırakmak istiyorum" diyordu. Siyasete girme nedeni de buydu. Bunun hayata geçeceğine umudum sonsuz. Son olarak bir şey daha demek istiyorum; kendisi burada olsaydı "sevene de sövene de selam olsun" derdi" ifadelerini kullandı.

HATİMOĞULLARI: ONDAN BU KADAR DERİNDİR YÜREK ACISI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, konuşmasında "Her düşünceden, fikirden, dilden insanın barış elçisi olan sevgili Sırrı Süreyya Önder'i sonsuzluğa uğurlayacağız. Türkiye'de bütün halklar bir şifa nöbetindeydi. Kimi hastanede, kimi evinde ama herkesin duası Önder'in bu hastalığı atlatması ve aramızda olmasıydı, ne yazık ki olmadı. Senin hayat hikayen bu coğrafyada yaşayan işçilerin, emekçilerin, kadınların hikayesiydi. İşte ondan bu kadar derindir yürek acısı." dedi.