Serkan Sağdıç kimdir? Melek Mosso'nun eski eşi Serkan Sağdıç kaç yaşında, nereli?

Ünlü şarkıcı Melek Mosso ile 2023 yılında evlenen ve yaklaşık iki yıl süren birlikteliklerini dostane bir şekilde sonlandıran Serkan Sağdıç, boşanmanın ardından gündemin ilk sıralarına yerleşti. Mosso ile yollarını ayırmasının ardından sosyal medyada ve basında sıkça konuşulan Sağdıç hakkında, birçok kişi "Kimdir? Nerelidir? Hangi alanlarda kariyer yapmıştır?" gibi soruların yanıtını araştırmaya başladı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SERKAN SAĞDIÇ KİMDİR?

Serkan Sağdıç, modellik, oyunculuk ve iş dünyasındaki faaliyetleriyle tanınan çok yönlü bir isimdir. Geniş kitleler onu, ünlü şarkıcı Melek Mosso'nun "Kirpiklerin" adlı şarkısının klibinde rol almasıyla tanımıştır. Klipte Mosso ile birlikte kamera karşısına geçen Sağdıç, bu projeyle başlayan yakınlaşmanın ardından Mosso ile gerçek hayatta da bir ilişkiye başlamış ve çift 2023 yılında evlenmiştir.

Aynı zamanda Recep İvedik 4 filminde ve bazı televizyon dizilerinde de rol alan Sağdıç, modellik kariyerinin yanı sıra tekstil, organizasyon ve gayrimenkul gibi sektörlerde girişimlerde bulunmuş bir iş insanıdır.

SERKAN SAĞDIÇ KAÇ YAŞINDA?

Serkan Sağdıç, 1985 yılında doğmuştur. 28 Ağustos 2025 itibarıyla 40 yaşına girmiştir.

SERKAN SAĞDIÇ NERELİ?

Serkan Sağdıç, Mersin doğumludur. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarını Mersin'de geçirmiştir.

SERKAN SAĞDIÇ'IN KARİYERİ

Serkan Sağdıç, kariyerine üniversite eğitimiyle birlikte şekil vermiştir. Mersin Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü'nde başladığı yükseköğrenimini, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olarak tamamlamıştır.

Oyunculuk kariyerine 2014 yılında vizyona giren Recep İvedik 4 filmiyle adım atan Sağdıç, ardından Güneşin Kızları (2015) ve Evli ve Öfkeli (2016) gibi televizyon dizilerinde rol alarak ekranlarda dikkat çekmiştir.

Modellik alanında da pek çok önemli markayla çalışmış, kampanya ve katalog çekimlerinde yer almıştır.

Sanatın yanı sıra iş dünyasına da ilgi duyan Sağdıç, tekstil, organizasyon ve gayrimenkul sektörlerinde yatırımlar yaparak çok yönlü bir kariyer sürdürmektedir.

MELEK MOSSO KİMDİR?

Melek Mosso, Türk pop müziğinin dikkat çeken ve güçlü yorumcularından biridir. Asıl adı Melek Davarcı olan sanatçı, 11 Kasım 1988 tarihinde Kayseri'de doğmuştur. Küçük yaşlarda müziğe ilgi duymaya başlayan Mosso, ilk bestesini henüz 7 yaşındayken yapmıştır.

Eğitimine müzik alanında yön veren Mosso, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda müzik eğitimi almış, sonrasında ise İstanbul'a taşınarak müzik kariyerine profesyonel anlamda adım atmıştır. Bir dönem öğretmenlik de yapan sanatçı, İstanbul metrosunda yaptığı canlı müzik performanslarıyla sosyal medyada dikkat çekmiş ve geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

"Hiç Işık Yok", "Keklik Gibi", "Vursalar Ölemem", "Hayatım Kaymış" gibi parçalarıyla listelerde yer alan Mosso, hem cover çalışmaları hem de özgün şarkılarıyla beğeni kazanmıştır. Etkileyici sahne performansları ve duygusal vokaliyle kısa sürede Türkiye'nin sevilen kadın sanatçılarından biri haline gelmiştir.

Toplumsal meselelere duyarlılığı ve cesur açıklamalarıyla da zaman zaman gündeme gelen Melek Mosso, sanatıyla olduğu kadar duruşuyla da adından söz ettirmektedir.

MELEK MOSSO İLE SERKAN SAĞDIÇ BOŞANDI MI?

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, 2023 yılında Serkan Sağdıç ile evlenmişti. Yaklaşık iki yıldır süren evlilik, bugün tek celsede sona erdi. Ayrılığın ardından Melek Mosso ve Serkan Sağdıç, sosyal medya üzerinden yaptıkları ortak açıklamayla kamuoyunu bilgilendirdi.

Yayınlanan mesajda, çiftin fikir ayrılıkları nedeniyle yollarını ayırma kararı aldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yaklaşık iki yıldır sevgi, saygı ve güzel anılarla sürdürdüğümüz evliliğimizi, ortak bir kararla fikir ayrılıkları sebebiyle dostane bir şekilde sonlandırmaya karar verdik. Birbirimizin hayatında her zaman özel bir yere sahip olduk, bundan sonra da birbirimize destek olmaya ve güzel anılarla hatırlamaya devam edeceğiz. Bu süreçle ilgili yalnızca bizim sözlerimize itibar edilmesini, bunun dışındaki hiçbir açıklamanın gerçeği yansıtmadığını önemle belirtiriz.

Gösterdiğiniz anlayış, saygı ve hassasiyet için teşekkür ederiz. Melek Mosso & Serkan Sağdıç"

MELEK MOSSO İLE SERKAN SAĞDIÇ NEDEN BOŞANDI?

Çift, boşanmanın ardından yaptıkları ortak açıklamada, ayrılık sebebini şu sözlerle dile getirdi:

"Yaklaşık iki yıldır sevgi, saygı ve güzel anılarla sürdürdüğümüz evliliğimizi, ortak bir kararla fikir ayrılıkları sebebiyle dostane bir şekilde sonlandırmaya karar verdik."

Bu açıklamaya göre, boşanma nedeni fikir ayrılıkları. Yani çift, evliliklerini sürdüremeyecekleri bazı konularda anlaşmazlık yaşadıkları için ortak ve dostane bir karar alarak yollarını ayırdı. Ayrıca çift, sürece dair yalnızca kendi sözlerinin dikkate alınması gerektiğini belirterek çıkan diğer iddialara itibar edilmemesini de özellikle vurguladı.

Kısacası, resmi açıklamaya göre Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'ın boşanma nedeni: Fikir ayrılıkları ve karşılıklı anlaşma ile alınmış bir karar.