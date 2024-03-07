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Serkan Acar Kimdir? AK Parti İzmir- Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar kaç yaşında, nereli?

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Serkan Acar Kimdir? AK Parti İzmir- Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar kaç yaşında, nereli? 1976 İzmir doğumlu Serkan Acar, ilköğretimini Piyale İlkokulu, ortaöğretimini Bayraklı Ortaokulu'nda tamamladı. 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Çeşitli hukuk bürolarında çalıştıktan sonra kendi hukuk bürosunu açtı ve atık kabloların geri kazandırılması konusunda projeler geliştirdi.

Aliağa'da Belediye Başkanlığı görevini yürüten Serkan Acar'ın hayatı, kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. 31 Mart Seçimlerinde yeniden aday olan Serkan Acar'ın kariyeri merak ediliyor. Peki, Serkan Acar Kimdir? AK Parti İzmir- Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar kaç yaşında, nereli?

SERKAN ACAR KİMDİR?

  • 1976 yılında İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya geldi. İlköğretimini Piyale İlkokulu'nda, ortaöğrenimini ise Bayraklı Ortaokulu'nda tamamlayan Acar, lise eğitimi sonrasında üniversite sınavlarında Türkiye sıralamasına girdi ve 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni tercih etti.
  • Çeşitli hukuk bürolarında çalıştıktan sonra kendi hukuk bürosunu açtı ve atık kabloların geri kazandırılması konusunda uluslararası düzeyde çalışmalar yaptı. Çevre Bakanlığı ile projeler yaparak, Türkiye'de ilk defa bu konuda lisans yapan kişi oldu.
  • 2007 yılında Ege Bölgesi Sanayiciler Odası tarafından çevre sağlığına verdikleri katkıdan dolayı "Çevre Ödülü "ne layık görülen Acar, bu konuyla ilgili yurt dışında da çalışmalarına devam etti ve tesisler kurdu.
  • Belediye Başkanı Acar, evli ve 2 çocuk babasıdır.
  • Serkan Acar, 2019 Yerel Seçimlerinde MHP'den İzmir Aliağa Belediye Başkan adayı oldu.

Serkan Acar Kimdir? AK Parti İzmir- Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar kaç yaşında, nereli?

Serkan Acar Kimdir? AK Parti İzmir- Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar kaç yaşında, nereli?

Serkan Acar Kimdir? AK Parti İzmir- Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar kaç yaşında, nereli?

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Serkan Acar AK Parti İzmir Gündem Yaşam Politika Haberler

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