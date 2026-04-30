SEO Vibes: Sektöre İlham Olan Etkinlik Serisi

Uzun yıllardır, SEO etkinlikleri farklı kıtalardan yüzlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Yapay zekânın geçirmekte olduğu hızlı evrim neticesinde arama motorlarında meydana gelen değişimler SEO ile ilgili güncel ve güvenilir bilgiye duyulan ihtiyacın öneminin artmasına vesile oldu.

Bu ihtiyaca cevap olarak WhitePress'in uzman ekibi, SEO uzmanları ve pazarlamacılar arasında kısa sürede uluslararası bir üne kavuşan SEO Vibes konferans serisini hayata geçirdi.

SEO Vibes Etkinlik Serisi Nedir?

SEO Vibes, içerik yayını, bağlantılar ve marka görüşleri aracılığıyla SEO profesyonellerini ve pazarlamacıları dünya genelinde görünürlük oluşturma konusunda destekleyen uluslararası bir bağlantı kurma platformu olan WhitePress tarafından düzenlenen bir konferans serisidir.

Platform’da sunduğu hizmetler dışında WhitePress, hazırladığı uzman makalelerine ek olarak, 2023'ten bu yana başarıyla devam eden SEO Vibes etkinlik serisinin de içinde olduğu konferansları, web seminerleri ve eğitim oturumlarıyla sektörel bilgi paylaşımına katkıda bulunarak adından sıkça söz ettiriyor.

SEO Vibes konferansları, dünya genelinde düzenlenerek sektörde öncü SEO, link oluşturma, pazarlama uzmanları ve iş dünyasından profesyonelleri bir araya getirir. Tüm gün veya birkaç gün süren etkinlikler olarak planlanan SEO Vibes, Avrupa'da ve Avrupa’nın dışında gerçekleştirilir.

SEO Vibes, güncel sektörel bilgisi, başarısı ve ilgi çekici yan etkinlikleri katılımcılarına sunarak yarattığı eşsiz kombinasyon ile farkını ortaya koyar.

SEO Vibes, katılımcıların deneyimlerini birbiriyle paylaşmasına vesile olan bir alan yaratıp değerli sohbetleri teşvik ederek küresel ve yerel SEO topluluğunun büyümesini aktif olarak destekler. Her seferinde yüksek katılım oranı ile etkinliği sonlandırması ve birçok olumlu geri bildirim alması SEO Vibes etkinliklerinin başarısının en büyük kanıtıdır!

SEO'nun tarihi tam anlamıyla gözlerimizin önünde yazılıyor. Her SEO Vibes etkinliği, özellikle yapay zekâ bağlamında sektördeki güncel değişimlere derinlemesine bir bakış sunarak, onu şekillendiren profesyonelleri bir adım öne taşıyor.

SEO Vibes: Geniş Çaplı Konferanslar

WhitePress, etkinliklerine gösterdiği özeni her seferinde hissettiriyor. Her gün farklı bir SEO Vibes konferansıyla karşılaşmak bunun güçlü bir yansıması.

Göz alıcı lokasyonları, çeşitli bağlantılar edinme fırsatı sunması ve her daim en yüksek puanları almayı başaran dünyaca ünlü SEO uzmanlarıyla birlikte, pek çok cazip unsuru beraberinde getiriyor.

Katılımcılar, alışılagelmiş sunumların yanı sıra, uzmanlarla samimi buluşmalar gerçekleştirdikleri Mastermind oturumlarına veya çoğunlukla sertifika hakkı tanıyan ufuk açıcı atölye çalışmalarına da katılabiliyorlar.

Bugüne kadar üç uluslararası edisyon dahil olmak üzere toplamda yedi özel SEO Vibes konferansı gerçekleştirilmiştir:

Budapeşte (2023): Etkinlik, iki gün boyunca 300'den fazla katılımcıyı bir araya getirdi.

Dubai (Şubat 2024): WhitePress, yapay zekânın SEO sektörü üzerindeki artan etkisinin birincil tartışma konusu olduğu üç günlük bir konferans düzenledi.

Kıbrıs (Ekim 2024): Katılımcılar, küresel uzmanlar tarafından sunulan 15 ayrı oturumda üç gün boyunca e-ticaret konularına derinlemesine daldı.

Başlangıç Hikayesi

Hikayemiz 2022 yılına kadar uzanır. 2022 yılında Szczyrk’te SEO & Content Camp adında bir etkinlik düzenlendi. Yaklaşık 300 katılımcıyı çeken bu etkinlik büyük bir başarıya imza attı ve bir yıl sonra Zakopane'deki Nosalowy Dwór otelinde devam eden bir edisyona zemin hazırladı. Zakopane'deki Nosalowy Dwór oteli ayrıca WhitePress'in 10. yıldönümüne ev sahipliği yaptığı için gönüllerde ayrı bir yer edindi.

2024 yılına gelindiğinde Ünlü Bania Thermal & Ski otelinde Tatra Dağları'nın eşsiz manzarası eşliğinde SEO Vibes Poland konferansı düzenlendi. Bu prestijli etkinlikte WhitePress, dünyanın dört bir yanından gelen 30'dan fazla konuşmacıyı ağırladı ve şafağa kadar süren after party'ler ile katılımcılarına misafirperverliğini göstererek büyük ilgi gördü.

2025 yılında ise WhitePress, Nosalowy Dwór'a daha da büyük, dört günlük bir etkinlikle geri döndü. Etkinliğin adı bu sefer SEO Vibes Summit’ti. Program, her katılımcının ihtiyaçlarına uygun bir içerik bulmasını sağlamak amacıyla SEO & AI, Pazarlama ve İş Dünyası olmak üzere üç temayı içeriyordu. Summit, dünyanın dört bir yanından etkileyici 42 konuşmacı ve eğitmene ev sahipliği yaptı.

SEO Vibes on Tour: Yerel Pazarları Keşfedin

WhitePress, büyük ölçekli etkinliklerle sınırlı kalmayıp, dünyanın neredeyse her köşesindeki yerel SEO topluluklarını da aktif olarak destekliyor. Bu yaklaşımını SEO Vibes on Tour adıyla bilinen çok sayıda tek günlük etkinlik aracılığıyla hayatta tutuyor.

Rahatlıkla söyleyebiliriz ki bu etkinlikler Avrupa’nın dışına taşan Brezilya’ya kadar uzanan (Evet, Brezilya'ya kadar gittik!) pek çok ülkede sektörü bir araya getiren ve bir adım öteye taşıyan gerçek anlamda dünya çapında bir SEO yolculuğu.

Peki, bu buluşmalar büyük ölçekli konferanslardan nasıl ayrılıyor? Tabii ki öncelikle yerel pazar özelliklerine odaklanarak ve belirli bir bölgeyi yakından tanıyan uzmanları bir araya getirip, katılımcıların ülkelerinin gerçekliklerine mükemmel şekilde uyarlanmış pratik bilgiler edinmelerini sağlayarak.

SEO Vibes on Tour serisi, Avrupa'dan Güney Amerika'ya dünyanın çeşitli bölgelerinde düzenlenen 13 etkinlikle 2023 yılında küresel ivme kazandı. 2024'te bu sayı 15 ülkede etkileyici 18 konferansa yükseldi! Bir yıl sonra WhitePress ekibi 14 etkinlik daha gerçekleştirerek SEO Vibes on Tour'u en bilinen ve değer gören, sürekli düzenlenen SEO serilerinden birine dönüştürdü. Üç yılda toplamda 45 etkileyici konferans!

2025 yılı ayrıca özel olarak anılmayı hak ediyor: SEO Vibes on Tour’un son derece niş ve özgün formatlara öncülük etmeye başladığı dönem bu yıla denk geliyor. Nitekim Varşova’da gerçekleştirilen etkinlik (SEO Vibes on Tour adıyla Polonya’daki ilk organizasyonumuz), yalnızca yayıncılara adanmış bir buluşmayı ilk kez hayata geçirdiğimiz etkinlik oldu.

SEO Vibes Summit '26

2026 yılında SEO Vibes Summit adıyla gerçekleştirilecek 8. dev konferansın hazırlıkları başladı.

Bu yılki etkinliğin teması dünyanın dört bir yanından en keskin SEO zihinlerini yerel Podhale ruhuyla buluşturmayı hedefleyen “Global Minds, Local Vibes" olarak belirlendi. Konferans, 21-22 Mayıs tarihlerinde yine Zakopane'deki Nosalowy Dwór otelinde gerçekleşecek.

SEO profesyonelleri ve pazarlamacılar, Tatra Dağları’nın büyüleyici atmosferi içinde dinlenirken, sektör bilgilerini derinleştirmek, profesyonel ağlarını genişletmek, küresel uzmanlarla deneyimlerini paylaşmak için bir araya gelecek.

Etkinlik, SEO ve pazarlama üzerine sunumlar yapmak üzere çeşitli ülkelerden gelen üst düzey konuşmacılara ev sahipliği yapacak.

Etkinliğin içeriği ve profesyonelliği dünya standartlarına ulaşırken, atmosferi de Zakopane’nin yerel cazibesi ile şekilleneceğe benziyor. Bu yıl da enerji, bilgi ve ilham dolu bir etkinlik bizi bekliyor.

SEO Vibes Summit '26 biletleri kategorilere ayrılıyor. Her paket, katılımcıların ihtiyaçlarına en uygun deneyimi seçmelerine olanak tanıyacak şekilde hazırlandı:

Tatras: Ana sahne sunumlarına ve pratik atölye çalışmalarına erişim sunuyor. Gelişiminize yatırım yapın ve Zakopane Dağları’yla çevrili ortamda SEO ve pazarlamayı en iyilerinden öğrenin!

Alps: Hem bilgi edinmek hem de eğlenceli vakit geçirmek isteyenler için ideal bir seçenek. Bu paket içerisinde iki gecelik konaklama, ön kayıt yapabileceğiniz atölye çalışmaları, eğlenceli dağ şölenini (spasy) deneyimleme fırsatı ve unutulmaz bir after party'yi kapsıyor. Üst düzey oturumlarda uluslararası SEO topluluğuyla kaynaşma fırsatı sunuyor.

VIP Himalayas: Bu paket konferansın her anını deneyimlemek isteyenler için. Üç gecelik konaklama, özel VIP mastermind oturumuna giriş, konuşmacılarla doğrudan görüşme fırsatı ve diğer ek detayları içeriyor. Bu prestijli bilet, dinlenmeyi, sınırsız bilgi alışverişini ve güçlü bağlantılar kurma fırsatlarını bir araya getiriyor. Çoğunlukla yeni projelere veya iş birliklerine zemin hazırlayan en samimi buluşmaları kapsıyor.

Bu yılki etkinlik, yapay zekâ, iş dünyası ve SEO arasındaki sinerjiye odaklanan gerçek anlamda uluslararası bir etkinlik. Aralarında önemli isimlerin yer aldığı ve sektörde güçlü etkileri bulunan konuşmacı kadromuz hazır. Kadromuzdan yer alan isimlerden bazıları şöyle:

Zyppy’in Kurucusu Cyrus Shepard,

DEJAN AI Direktörü Dan Petrovic,

Common Crawl Kurucusu ve Web İstihbarat Lideri Stephen Burns,

Uluslararası SEO & Yapay Zeka Arama Danışmanı Andor Palau,

SEO Danışmanı ve Laika’nın Direktörü MJ Cachón,

BSPE Legal Marketing CEO'su Viktoria Altman.

Siz de etkinliğe katılmak ister misiniz? Tüm detaylar için WhitePress Etkinlik Yöneticisi Aleksandra Smetkiewicz ile aleksandra.smetkiewicz@whitepress.com adresinden iletişime geçebilirsiniz!