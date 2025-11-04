Haberler

Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından tahliye başvurusu

Güncelleme:
Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları, AİHM'in Türkiye'nin itirazını reddetmesinin ardından tahliye başvurusunda bulundu.

  • AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş için verilen tahliye kararının yeniden değerlendirilmesi talebiyle yaptığı itirazı reddetti.
  • Selahattin Demirtaş'ın avukatları, AİHM kararının ardından tahliye başvurusunda bulundu.

Aihm, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş için verilen tahliye kararının yeniden değerlendirilmesi talebiyle yaptığı itirazı reddetti. Aihm'in kararı sonrası eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları tahliye başvurusunda bulundu.

AİHM TÜRKİYE'NİN İTİRAZINI REDDETTİ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ( Aihm ) Selahattin Demirtaş hakkında verdiği ihlal ve tahliye kararına ekim ayında itiraz eden Türkiye'nin başvurusu karara bağlandı. Aihm, Türkiye'nin kararını reddetti.

DEMİRTAŞ'TAN KARAR SONRASI İLK YORUM

Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, AİHM kararının ardından bir açıklama yayımladı. Demirtaş'ın sosyal medya hesabından kendi el yazısıyla yaptığı açıklama şu şekilde: "Merhabalar, AİHM kararı elbette önemlidir ve hukuken bağlayıcıdır. Ancak sadece bizim açımızdan değil, 86 milyon yurttaşımız açısından kendi aramızdaki "kardeşlik hukuku" her şeyden kıymetlidir. Kardeşlik hukuku da eşitçe, özgürce, adaletle ve barış içerisinde bir arada yaşamamızı perçinleyecek sosyal, ekonomik, hukuki çalışmaları yapıp adımlar atmamızla güçlenir. Meseleleri yenmek, yenilmek, kin, intikam kavramları üzerinden değil, ortak gelecek ve ortak akıl kavramları üzerinden ele almak gerekir. Atılacak her adımın barışa, huzura ve refaha hizmet etmesi dileğiyle, özgür günlerde görüşebilmek umuduyla, selam ve sevgilerimi gönderiyorum."

BİR AÇIKLAMA DA DEM PARTİ'DEN GELDİ

AİHM'in kararının ardından DEM Parti'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "AİHM, Selahattin Demirtaş hakkında bugün bir karar daha verdi! Bilindiği üzere AİHM, Demirtaş'ın Kobanî Davasındaki haksız tutukluluğuyla ilgili 8 Temmuz 2025 tarihli kararında, yargılamadaki tüm haksızlıkları açıkça ortaya koymuş ve Demirtaş'ın tutukluluğunun siyasi saiklerle devam ettirildiğini belirterek tahliye edilmesi gerektiğini yazmıştı. Ancak iktidar, AİHM'in bu kararına 8 Ekim'de itiraz etmişti.

"DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ SERBEST BIRAKILMALI"

AİHM'in bugün yapılan görüşmesinde ise iktidarın bu itirazı RET edildi. Böylece Demirtaş hakkındaki karar kesinleşmiş oldu. Başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere arkadaşlarımızla ilgili bugüne kadar verilmiş çok sayıda AİHM kararı da dikkate alınarak ve en son AİHM'in 8 Temmuz 2025 tarihli KESİNLEŞEN kararı gözetilerek arkadaşlarımız vakit geçirilmeden serbest bırakılmalıdır..."

AVUKATLARI TAHLİYE BAŞVURUSUNDA BULUNDU

AİHM'in Türkiye'nin Selahattin Demirtaş için verilen tahliye kararının yeniden değerlendirilmesi talebiyle yaptığı itirazı reddetmesinin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Demirtaş'ın avukatları tahliye başvurusunda bulundu.

Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıesrefpasali:

aday olabilecek hic kimse cikamaz, bunu anlayin artik..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
