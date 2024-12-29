Scottish Fold Kedi Irkı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Bu durum tüm Scottish Fold ırkının kıvrık kulaklı olmasına neden olmuştur. Bu kedi ırkı ismini de kulaklarından alır. Fold kelimesi kıvrık, katlı, kıvrımlı gibi anlamlara gelmektedir. Bu sebep ile kedi ırkının adı Scottish Fold olarak kararlaştırılmıştır.

İlk olarak İskoçya'da görülen Scottish Fold ırkının ortaya çıkmasına vesile olan kişi bir çiftçidir. William Ross ismindeki çiftçi sayesinde ırkın fark edilişi hızlanmış ve gün geçtikçe popüler bir hale gelmiştir. Tüylü yapısı ve yumuşak dokusu ile dikkat çeken bu kedi ırkı popüler kedi ırkları arasında bulunur. İnsanlar tarafından en çok sevilen ve sahiplenilen kedi türleri arasındadır. Dünyanın birçok noktasında karşılaşılan kedi ırklarından biridir. Scottish Fold ile British Shorthair arasında önemli benzerlikler olmasına karşın her ikisi de farklı cins olarak kabul edilir.

Scottish Fold Nasıl Bir Kedidir?

Kulak yapısı ve yuvarlak fiziksel hatları ile bilinir. Sevimli kedi ırklarından birisi olması sebebiyle birçok kişi tarafından en çok sevilen kedi ırklarından birine dönüşmüştür. Sakin ve son derece uyumlu olan bu kedi ırkı günümüzde çocuklar ile iyi anlaşması ile de bilinir. Scottish Fold kürkü, tüyleri, vücut yapısı ve karakteristik özellikleri ile uzun süre incelenmiş kedilerden biridir. Scottish Fold genel olarak uyumlu ve sakin olmasına karşın stres seviyesi yükseldiğinde ya da hoşuna gitmeyen bir durum ile karşılaştığında huysuz olma eğilimi sergiler.

Sakin olduğu kadar meraklı yapısı ile de bilinen Scottish Fold, zekası ile de dikkat çeker. Keşif yapmayı sever ve birbirinden farklı oyuncaklar ile kısa sürede oynama alışkanlığı edinir. Eğitim verilmesi kolay olan kediler arasında bulunur. Yuvarlak yüze hatlarına eşlik eden kilolu ve geniş bir bedene sahip olur. En zayıf olarak nitelendirilen bir Scottish Fold bile güçlü ve yuvarlak vücudu ile büyük görünecektir. Orta boyutlu kedi ırkları arasında olmasının nedeni de güçlü fiziksel yapısıdır.

Scottish Fold Özellikleri Nelerdir?

Scottish Fold özellikleri hem fiziksel hem de davranışsal olarak farklı kriterlere ayrılır. Bu kedi türünün fiziksel özellikleri herkes tarafından bilinen özelliklere sahiptir. Scottish Fold'un fiziksel özellikleri şu şekilde açıklanabilir:

Gözleri: Yuvarlak gözleri vücuduna oranla son derece büyüktür. Bu sebeple de genellikle sevimli olarak bulunan kedi türleri arasında bulunur. Yuvarlak gözleri parlak renklere sahip olur. Genellikle tüyleri ile uyumlu olan göz rengine sahiptir. Çoğu zaman mavi gözleriyle dikkat çeker.

Kulakları: Bu kedilerin kulakları yaşadıkları mutasyon nedeni ile kıvrık haldedir. Kısa kulak boyutuna sahip olurlar ve genellikle birçok farklı sağlık problemiyle karşılaşırlar. Kulak yapısı farklı olduğu için onu diğer kedi ırklarından ayırmak kolaydır.

Yüzü: Kafa yapısı yuvarlak hatlara sahiptir. Genellikle iri olarak nitelendirilen yuvarlak yüz yapısı ile dikkat çeker.

Vücudu: Orta boy kedi ırkında olmasının en önemli sebebi vücudunun diğer kedilere oranla kaslı ve kilolu olmasıdır. Kilo alma eğilimi yüksek olduğu için beslenmesine dikkat edilmelidir. Gri, siyah, sarı – kahverengi ya da beyaz renkteki vücutları ile dikkat çekerler.

Tüyleri: Tüylerinin boyu birbiri ile eşit olur ve genellikle sık tüy aralığına sahiptir. Kısa tüyleri çoğu zaman renkli desenlere sahip olur.

Scottish Fold Nasıl Eğitilir?

Scottish Fold ırkına sahip olan kedilerin eğitimi bazı zamanlarda şaşırtıcı sonuçlar vermektedir. Öğrenme kapasitesi yüksek olan kedi türleri arasında bulunur. Özellikle pozitif pekiştirme kullanılması ve sık tekrara maruz kalması öğrenim hızını olumlu etkileyecektir. Ödül maması ve sevgi, en iyi pozitif pekiştiricilerdir. Hızlı öğrenen ve kapasitesinin tamamen öğrendiği bilgiye ya da deneyime veren Scottish Fold, doğru pekiştirici kullanılır ise kısa sürede istenilen sonucu verecektir.

Eğitim esnasında belirli konulara dikkat edilmelidir. Örneğin eğitim süresi çok uzun tutulmamalıdır. Ortalama olarak günde onar dakikadan birkaç seans ile eğitim verilebilir. Eğitim esnasında oyunlar oynamak ilgisinin yüksek kalmasına neden olur. Ayrıca negatif pekiştirici yapılmamalı, kızılmamalı ve sert davranılmamalıdır. Bu durum stres seviyesini yükseltecek ve depresyon riskini arttıracaktır. Scottish Fold'un sakin ve keyifli bir alanda eğitim alması ve pozitif pekiştirici ile öğrenmesi önceliklendirilmelidir.

Scottish Fold Beslenmesi Nasıl Olmalı?

Scottish Fold, bol protein ile beslendiğinde daha sağlıklı ve dengeli olan bir kedidir. Hastalanma oranı yüksek olduğu için vitamin gibi ek takviyeler alması gerekebilir. Beslenmesi özenilmesi gereken konular arasındadır. Bu yüzden özellikle insanlar tarafından bolca tüketilen gıdalar yerine sadece kendisi için üretilmiş gıdaları tüketmesi gerekir. Şekerli ve tatlı gıdalar Scottish Fold için uygun değildir.

Yaş mama ve kuru mama arasında denge kurulması da önem taşır. Diş sağlığını dengeleyebilmek için sürekli kuru mama verilmemelidir. İki haftada bir, tek porsiyon ya da yarım porsiyon yaş mama verilebilir. Böylelikle diş yapısı kuru mama sebebi ile sürekli olarak aşınmaya maruz kalmayarak sağlığını koruyacaktır. Scottish Fold'un ihtiyaç duyduğu besinler ona mama, vitamin ve su yolu ile verilmelidir. Suyu düzenli olarak temizlenmeli, taze ve kaliteli olan suyu tüketmesi sağlanmalıdır. Scottish Fold'un beslenmesine ilişkin diğer ipuçları ise şu şekildedir:

-Yaşına, cinsiyetine ve kilosuna bağlı olarak porsiyon ile beslenmesi sağlanmalıdır.

-Fazla mama tüketmesi önlenmeli, gün aşırı mama verilmemelidir. Mümkünse belirli saatlerde mama yemeye alıştırılmalıdır.

-Yaş mama ve kuru mama arasında denge kurulmalıdır.

-Yaş mama tamamen sağlıksız değildir. Hem dişlerinin aşınmasını önlerken hem de vücuduna sıvı almasına yardımcı olur. Bu yüzden belirli aralıklar ile yaş mama verilmelidir.

-Olgunluk döneminde diyet yapması gerekebilir. Mama dengesi korunarak vitamin ve mineral oranlarına özen gösterilmelidir. Tüy sağlığını ve genel sağlığını destekleyen diyetler tercih edilerek veteriner kontrolünde daha sağlıklı olması sağlanabilir.

Scottish Fold Bakımı Nasıl Yapılmalı?

Scottish Fold bakımı pratik olan kedi ırklarından biridir. Scottish Fold, vücut sağlığı korunması gereken kediler arasında bulunur. Kalıtsal hastalıklara yakalanma oranı birçok kedi türüne göre daha yüksektir. Bu neden ile bakımı aksatılmamalı ve doğru koşullar altında gerçekleştirilmelidir. Scottish Fold'un bakımı esnasında dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

Tüyleri: Tüyleri düzenli olarak taranmalı ve temizlenmelidir. Her ne kadar temiz bir kedi olmasına karşın özellikle mevsim geçişlerinde vücudu nemlendirilmeli ve korkutmayacak şekilde yıkanmalıdır. Eğer yıkanması zor ise nemli bezler ile düzenli silinmesi yeterli olacaktır.

Diş ve Diş Eti: Diş temizliği sağlandığı zaman diş etinde de iltihap ve enfeksiyon gibi hastalıklar ile karşılaşılma riski azalır. Sürekli olmamak şartı ile bazı zamanlarda -özellikle veteriner kontrolünde- ağız ve diş bakımı yaptırılabilir.

Gözleri: Göz sağlığı her şeyden olumsuz etkilenme eğilimi gösterebilir. Bu yüzden mutlaka gözlerinin çapaklanması önlenmeli ve düzenli olarak temizlenmelidir. Scottish Fold göz temizliği esnasında nemli, yumuşak ve ılık bezler kullanılmalıdır.

Kulakları: Kulak temizliği ve kulak bakımı aksatılmaması gereken konular arasında bulunur. Kulak yapısı neden ile kir birikimi yüksek olabilir ve bu durum zaman içerisinde hastalıklara zemin hazırlayabilir. Veteriner kontrolünde düzenli olarak kulak temizliği yapılmalıdır.

Scottish Fold Tüy Dökmemesi için Ne Yapmalı?

Tüy dökülmesiyle karşılaşmasına karşın tüy dökülme oranı yüksek değildir. Her kedi kadar standart oranda tüy döker. Ancak bu oranı azaltmak isteyenler olur ise belirli önerilere dikkat ederek Scottish Fold'un tüyünün dökülmesini önleyebilir. Kedilerin tüyünün dökülmesini önlemek için özellikle taramaya ve tüy bakımına dikkat edilmelidir. Tüy dökülmesini etkileyen en önemli faktörler arasında beslenme düzeni bulunur. Sağlıksız ve kalitesiz mamalar ile beklenildiği takdirde tüyleri daha fazla dökülecektir.

Bu durum ile karşılaşmamak adına sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturulmalı ve mamanın kalitesi yüksek tutulmalıdır. Tüy dökülmesini önlemek için yapılabilecekler. Arasında tüy bakımı da yer alır. Tüy bakımı düzenli bir şekilde yapıldığında ve taramaya özen gösterildiğinde tüy dökülmesi azalır. Mevsim geçişlerinde tüy dökülmesinin artması son derece normaldir. Bu dönemlerde endişe etmemek ve Scottish Fold'u sürekli taramamak gerekir. Bu durum dökülmeye meyilli olan tüylerin daha fazla dökülmesine neden olacaktır.

Scottish Fold Hasta Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Kolay hastalanan kedi ırkları arasında Scottish Fold da yer alır. Hastalık belirtilerinin en önemlisi iştahın değişmesi ve enerji seviyesinin düşmesidir. İştah seviyesi artabileceği gibi zaman içerisinde azalma eğilimi de gösterebilir. Scottish Fold hastalandığında tükettiği mama ve su miktarı istemsizce azalabilir. Ancak hastalığın seyrine ve görülüğü yere bağlı olarak su tüketiminin yüksek oranda artması ile de karşılaşılabilir. Scottish Fold'un hastalık belirtileri arasında şunlar yer alır:

Dışkılama alışkanlığında değişiklikler ile karşılaşılır. Hem dışkılama hem de idrar alışkanlıklarında farklı durumlar görülür. Özellikle kanlı dışkı ya da ishal ile karşılaşılması hemen veterinere götürülmesi gerektiğini gösterir.

Tüy problemleri ile karşılaşılabilir. Tüy problemleri bazı zamanlarda cilt sorunlarından kaynaklanır. Tüylerde renk değişimi ya da cilt yüzeyinde farklı belirtileriyle karşılaşılıyor ise mutlaka veteriner ile görüşülmelidir. Tüylerde renk kaybı ya da matlaşma görülüyor ise beslenme düzenine özen göstermek gerekir.

Solunum sorunları özellikle hırıltı ve zorlanma olarak kendini gösterir. Bazı zamanlarda hastalığın belirtisi olarak öksürük görülür. Çoğu zaman solunum esnasında hırıltı duyulması ve nefes alıp vermenin hızlı olması hastalık belirtisidir.

Eğer sessiz ise ve miyavlama oranı artmışsa bir hastalığı olduğu anlaşılabilir. Genellikle kediler kendilerini anlatabilmek ve yardım isteyebilecek için miyavlama oranını arttırır. Ancak ciddi rahatsızlıklar ya da depresyon gibi faktörler karşısında tamamen sessizleşmeleri de mümkündür. Bu yüzden normal alışkanlığı dışında sessizlik ya da çok sessizlik ile karşılaşılıyor ise önlem alınmalıdır.

Scottish Fold Nelerden Hoşlanır?

Scottish Fold'un hoşlandığı unsurlar arasında sakin zaman geçirmek yer alır. Sakin ve özgür vakit geçirdiği zaman kendisini daha iyi hisseden bir kedi türüdür. Bu kedi türü özellikle sevilmek istendiğinde sevilmekten hoşlanır. Bu kedi türü çocuklar ve insanlar ile iyi anlaşmasına karşın özellikle hırçın davranışlar karşısında korkar ve stres seviyesi yükselir. Bu yüzden onu severken hırçın davranmayan kişilere kendini daha yakın hisseder.

Bunların yanı sıra kendisine iyi hissettiği ve alışık olduğu hayvanlar ile oynamaya da bayılır. Özellikle aynı evin içinde büyüdüğü bir başka kedi var ise onunla oynamak isteyecektir. Aynı şekilde kediler kadar köpekler ile de arası iyi olan bir ırktır. Kendini güvende hissettiği zaman son derece sevecen davranır ve oyun oynamayı sever. Keyifli oyunlar oynamak, ip kovalamak ve taranmak en sevdiği etkinliklerdir. Ancak çoğu zaman oyun isteği kısa sürer ve hemen kendini dinlenme moduna alır. Bu durum karşısında sakin olmak ve o tekrar oyun oynamak istediğinde oyun oynamak ona rahatlık sağlar.

Scottish Fold Nelerden Hoşlanmaz?

Scottish Fold özellikle aşırı ilgiden rahatsız olan bir kedi ırkıdır. Aşırı ilgi özellikle hırçın bir şekilde ortaya çıkıyor ise bu durum onun kesinlikle reddedeceği bir davranıştır. Baskıyla karşılaşmak kadar kendisine hırçın davranılması da sevmediği faktörler arasında bulunur. Zorlayıcı ya da baskıcı olan davranışların yanı sıra özellikle yüksek sesli ve gürültülü bir yerde olduğu zaman oradan uzaklaşmak isteyecektir. Daha sakin ve kimsenin ona erişemeyeceği bir alana saklanma eğilimi gösterebilir. Bu durum Scottish Fold dahil olmak üzere neredeyse tüm kedi ırklarında var olan bir durumdur.

Su kabının ve mama kabasının kirli olmasından hoşlanmaz. Aynı zamanda kum kabının da düzenli olarak temizlenmesini ister. Titiz kediler arasında bulunduğu için kum kavunun temizlenmemesi onun son derece rahatsız hissetmesine sebep olacaktır. Zorla temizlenmesi ve vücudunda dokunulmasını sevmediği yerlere dokunulması da hoşlanmadığı unsurlar arasında bulunur. Kendisini severken hırçın davranan birisiyle karşılaştığında ondan hemen kaçacaktır. Bu durumda agresif tavırlar sergileme eğilimi de yükselebilir.

Scottish Fold Ne Kadar Sürede Büyür?

Bu kedi ırkına sahip olan kedilerin büyümesi bazı zamanlarda yavaş olabilir. Kedi ırkları arasında yavaş büyümesiyle dikkat çeken bu kedi genellikle uzun yıllar boyu yaşamaktadır. Büyüme sürecinde genetik yapısı ve genel sağlık durumu, büyüme hızını etkileyecek önemli faktörler arasında bulunur. Yaşam koşulları, ne kadar sağlıklı olduğu ve cinsiyeti ne kadar sürede büyüyeceğini belirleyen unsurlar arasındadır.

Kedilerde büyüme süreci 3 ana bölüme ayrılır. Yavru gençlik ve olgunluk dönemi olmak üzere farklı yaşlar ile karşılaşılır. Doğum anından birinci yaşına kadar olan süreç yavru olduğu dönemdir. Birinci yaştan 3 ila 4 yaşına kadar olan süreçte ise gençlik dönemiyle karşılaşılır. 3 yıla 4 yaşından sonrası ise olgunluk dönemi olarak bilinir. Bu kedilerde tam olgunluk dönemi tüm gelişim sürecinin tamamlandığı dönemdir.

Scottish Fold Ne Zaman Kısırlaştırılır?

Kediyi kısırlaştırmak isteyen kişiler farklı kriterlere göre hareket etmelidir. Dişi kedilerin ve erkek kedilerin kısırlaştırma dönemleri çoğu zaman farklı olur. Bunun yanı sıra genel sağlık durumu ve kedinin yaşı da kısırlaştırmanın etkileyen önemli faktörlerdir. Veteriner tarafından yapılan kontroller sonucunda kedinin özel durumları göz önünde bulundurularak en doğru kısırlaştırma zamanı önerilecektir.

Scottish Fold'u kısırlaştırmak için genellikle şu yaşlar önerilir:

-Dişi Scottish Fold'u kısırlaştırma yaşı genellikle 6 ila 8 aylık olduğu dönemdir.

-Erkek Scottish Fold'u kısırlaştırma yaşı genellikle 8 ila 10 aylık olduğu dönemdir.

Bazı zamanlarda genel sağlık durumuna bağlı olarak erkek kedinin kısırlaştırılması için 1 yaşını doldurması beklenebilir.

Scottish Fold Kaç Sene Yaşar?

Kedilerde yaşam süresini etkileyen birçok unsur vardır. Özellikle dengeli beslenme ve egzersiz gibi unsurlar yaşam süresini hem olumlu hem de olumsuz etkileyebilir. Dengeli beslenilmeli, içinde ve hareketsiz bir yaşam sürüldüğünde vücudun ihtiyaçları artacak ve paralel olarak hastalık ihtimali de yükselecektir.

Bu nedenle özellikle Scottish Fold sahiplerinin kedilerinin bakımına, beslenmesine ve aktivitelerine ekstra özen göstermesi tavsiye edilir. Scottish Fold ırkı çoğunlukla 12 ila 22 yıl arası yaşayan kedilerdir. Eğer sağlıklı bakılırlar ise 22 yıl boyunca yaşama ihtimalleri yüksek olacaktır. Ortalama yaşam süresi ise 17 yıldır.