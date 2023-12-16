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Savcının odasındaki görüntüleriyle gündem olan avukat: Benim babam zengin

16 Aralık 2023 10:43 Güncelleme: 10:47 Abone Ol

Çağlayan Adliyesi'nde terör savcısının odasından "Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya öğrenirim" notuyla fotoğraf paylaşan Avukat Buket Nurşah Tekışık, video yayınlayarak hakkındaki eleştirilere yanıt verdi. Hakkında çıkan haberlerin asılsız olduğunu ifade eden Tekışık, "Ailemin durumu ben öğrenciyken de beni yurtdışında okutacak ve tatillere gönderecek yeterlilikte, ortalamanın üzerindeydi" dedi.