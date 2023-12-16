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Savcının odasındaki görüntüleriyle gündem olan avukat: Benim babam zengin

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Çağlayan Adliyesi'nde terör savcısının odasından "Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya öğrenirim" notuyla fotoğraf paylaşan Avukat Buket Nurşah Tekışık, video yayınlayarak hakkındaki eleştirilere yanıt verdi. Hakkında çıkan haberlerin asılsız olduğunu ifade eden Tekışık, "Ailemin durumu ben öğrenciyken de beni yurtdışında okutacak ve tatillere gönderecek yeterlilikte, ortalamanın üzerindeydi" dedi.

İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde terör savcısının odasında fotoğraf çektirip, "Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya öğrenirim" notuyla paylaşan Avukat Buket Nurşah Tekışık'ın lüks yaşamı ve arabaları tartışma konusu oldu. Hakkındaki eleştirilere 3 dakikalık bir video yayınlayarak yanıt veren Tekışık, ailesinin maddi durumunun iyi olduğunu belirtti.

Kaynak: Haberler.com / Hukuk

Çağlayan Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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