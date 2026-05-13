Şanlıurfa'da Üreticiye Dev Destek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin modern sera alanlarında gerçekleştirilen üretim sürecinde fidelerin tüm aşamaları alanında uzman personeller tarafından titizlikle yürütüldü. Sulama, bakım ve gelişim süreçleri tamamen öz kaynaklarla sağlanarak hem maliyetler kontrol altında tutuldu hem de kaliteli ve sağlıklı fide üretimi gerçekleştirildi.

Tarımsal üretimi desteklemek ve çiftçilerin maliyet yükünü azaltmak amacıyla üretilen toplam 1 milyon adet sebze fidesi, kent genelindeki üreticilere ücretsiz olarak dağıtıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmada, 500 bin biber ve 500 bin patlıcan fidesi çiftçilerle buluşturuldu.

Eyyübiye’de, eski havaalanı civarında bulunan Tarımsal Hizmetler İşletmesi’nde yapılan dağıtıma üreticiler yoğun ilgi gösterdi.

BÜYÜKŞEHİR’DE TARIMDA YENİLİKÇİ YÖNTEM

Proje kapsamında, Akçakale’de bulunan işletmede buğday hasadının ardından 10 dekarlık alanda buğday anızına mısır ekimi gerçekleştirildi. Yapılan uygulama sonucunda dekara bin 170 kilogram verim elde edilerek, anıza ekim yönteminin yüksek verim potansiyeli ortaya kondu.

Aynı parselde çalışmalar bununla da sınırlı kalmadı. Toprak işleme yapılmadan, mısır anızı üzerine buğday ekimi de 4 Aralık 2025 tarihinde teknik ekiplerin desteğiyle gerçekleştirildi. Böylece, çift yönlü ürün döngüsü ile toprağın korunması ve üretim maliyetlerinin azaltılması hedeflendi.

Yürütülen çalışmalarla, bölgede yaygın olarak kullanılan geleneksel toprak işleme yöntemlerine alternatif olarak, daha düşük maliyetli ve çevre dostu üretim tekniklerinin çiftçilere tanıtılması amaçlanıyor. Anıza ekim uygulamaları sayesinde hem yakıt ve işçilik giderlerinin azaltılması hem de toprak yapısının korunarak verimliliğin sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

ÇİFTÇİ ODAKLI ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan, GAP İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen Hassas Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Programı kapsamında sağlanan desteklerle, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarımsal altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda belediyeye 2 adet modern mibzer ve 1 adet frezeli çapa makinesi hibe edildi.

Yeni ekipmanların devreye alınmasıyla birlikte il genelinde çiftçi tarlalarında demonstrasyon çalışmalarının artırılması ve anıza ekim uygulamalarının daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor. Bu sayede hem modern tarım tekniklerinin yaygınlaşması hem de bölge üreticisinin rekabet gücünün artırılması amaçlanıyor.

ATA TOHUMLARI BU KEZ ŞANLIURFA’DA ÇİFTÇİLERLE BULUŞTURULDU

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yerel tarım mirasını korumak amacıyla ata tohumlarını çiftçilere ulaştırıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi dağıtım kapsamında, Şanlıurfa’ya özgü Şelengo, Urfa Kavunu ve Urfa Biberi tohumlarının her birinden 100’er adet, Urfa Kabağı tohumundan ise 50 adet olmak üzere üreticilere teslim edildi.

Çalışma ile hem kaybolmaya yüz tutmuş yerel tohumların korunması hem de bölgeye özgü ürünlerin yeniden yaygınlaştırılması hedefleniyor. Aynı zamanda, ata tohumlarının gelecek nesillere aktarılması sağlanarak sürdürülebilir ve yerel odaklı tarım anlayışının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

20 BİN ÇINAR ŞANLIURFA İÇİN HAZIRLANIYOR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 2026 tarımsal üretim sezonu maliyetlerini azaltmak ve belediye öz kaynaklarını daha verimli kullanmak amacıyla kent genelindeki park ve yeşil alanlarda kullanılmak üzere, çınar fidanı üretimini sürdürüyor.

Bu kapsamda Akçakale işletme bünyesinde yaklaşık 20 bin adet çınar fidanının gelişim süreçlerini tamamlaması amacıyla dikimi gerçekleştirildi. Uzman mühendis ve teknik personeller tarafından bakım ve gelişim süreçleri titizlikle devam eden fidanlar, belirli olgunluğa ulaştıktan sonra belediyenin Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’na teslim edilecek.

Gelişim süreçlerini tamamlayan çınar ağaçları; şehir genelindeki parklar, rekreasyon alanları, refüjler ve yeni oluşturulacak yeşil alan projelerinde değerlendirilecek. Böylece hem dışa bağımlılık azaltılacak hem de peyzaj uygulamalarında önemli ölçüde maliyet tasarrufu sağlanacak.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Halil Hatipoğlu, “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak üretim maliyetlerini azaltmak ve öz kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak amacıyla Akçakale İşletmemizde 20 bin çınar fidanını gelişim süreçlerini tamamlamaları için toprakla buluşturduk. Kendi üretimimiz olan ağaçlarımızın bakım ve gelişim süreçleri tamamlandıktan sonra, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığımız aracılığıyla şehrimizin yeşil alanlarında değerlendireceğiz.” Dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin kendi imkânlarıyla gerçekleştirdiği bu üretim modeliyle, Şanlıurfa’nın yeşil dokusunun güçlendirilmesi, sürdürülebilir kentleşme anlayışının desteklenmesi ve kamu kaynaklarının daha etkin kullanılması amaçlanıyor.

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN ÇİFTÇİLERE 35 BİN FISTIK FİDANI DESTEĞİ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kendi imkânları ve uzman ekipleriyle yetiştirdiği yaklaşık 35 bin adet kaliteli fıstık fidanını Şanlıurfa’da üretim yapan çiftçilere yüzde 85 hibe desteği ile dağıtarak üreticiye destek verdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde yürütülen Urfa Keten Köyneği Fıstığının Korunması ve Üretiminin Artırılması Projesi kapsamında üretilen fidanlar; iklim koşullarına dayanıklılığı, yüksek verim potansiyeli ve bölge toprak yapısına uygunluğu göz önünde bulundurularak seçildi. Bu sayede hem yeni bahçe tesis etmek isteyen çiftçilere hem de mevcut bahçelerini genişletmek isteyen üreticilere önemli bir kolaylık sağlandı.

Fidanlarını teslim alan çiftçiler ise artan girdi maliyetleri karşısında sağlanan desteğin kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti. Çiftçiler, yüzde 85 hibeli fıstık fidanı desteğinin adeta can suyu niteliğinde olduğunu ifade ederek Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’a teşekkür etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin tarımsal desteklerinin önümüzdeki dönemde de artarak devam etmesi hedefleniyor. Bu tür projelerin hem üreticilerin güçlenmesine hem de şehrin tarımsal katma değerinin yükselmesine önemli katkı sunuyor.

ŞANLIURFA’DA MODERN SERALARDA 30 BİN FİDAN ÜRETİMİ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, modern seracılık altyapısıyla çelikten fidan üretimine başladı. Büyükşehir Belediyesine ait seralarda kurulan alttan ısıtmalı sistem sayesinde köklenme süreci kontrollü ve yüksek verimlilikle yürütülüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, hastalıksız ve yüksek verimli anaçlardan alınan zeytin çelikleri özel solüsyonlarda bekletildikten sonra üretim sehpalarına dikiliyor. Kök bölgesinin ideal sıcaklıkta tutulmasını sağlayan alttan ısıtma sistemiyle köklenme başarısının artırılması hedefleniyor.

Üretimde Nizip Yağlık, Saurani, Manzanilla, Gemlik ve Ayvalık zeytin çeşitlerinin yanı sıra Suruç, Karaköprü ve Katina narı ile Hicaz narı ve Keten Köyneği inciri gibi bölgeye özgü türler yer alıyor. Yerel nar çelikleri, bölgedeki çiftçilerin bahçelerinden temin edilerek üretim sürecine dahil edildi.

Her biri 6 metrekare olan 6 özel üretim sehpasında yürütülen çalışmalarla yaklaşık 30 bin fidanın üretiminin tamamlanması planlanıyor. Üretilen fidanların bir bölümünün çiftçilere dağıtılarak üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve verimliliğin artırılması amaçlanırken, zeytin fidanlarının bir kısmının ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürütülecek projeler kapsamında okul bahçelerinde öğrencilerle birlikte toprakla buluşturulması hedefleniyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Halil Hatipoğlu: “2026 yılı Şubat ayı itibarıyla zeytin başta olmak üzere yerel nar ve incir çeliklerimizin üretimine başlamış bulunuyoruz. Akçakale İşletmemizde kurduğumuz modern ve alttan ısıtmalı sistem sayesinde köklendirme sürecini daha kontrollü, sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütüyoruz. Hedefimiz, üretim sürecini başarıyla tamamlayarak yaklaşık 30 bin fidanı çiftçilerimizle buluşturmak. Bu çalışma ile hem üreticilerimizin maliyetlerini azaltmayı hem de bölgemizde tarımsal üretimi daha güçlü ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Fidan dağıtımının 2026 ve 2027 yıllarında düzenlenecek Tarım Fuarları kapsamında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN 400 BİN YAZLIK ÇİÇEK ÜRETİMİ: TASARRUF VE YERLİ ÜRETİM MODELİ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, toplam 400 bin adet yazlık mevsimlik çiçek üretimi için hazırlıklarını sürdürüyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar ile seralarda Tagetes, Vinca, Petunya ve Zinya türlerinden oluşan çiçeklerin üretim süreci planlı bir şekilde ilerliyor. Üretim kapsamında tohumlar aşamalı olarak çimlendirilirken, çimlenen fideler daha sonra viyollere alınarak sera ortamında düzenli sulama ve bakım işlemleri gerçekleştiriliyor. Bitkiler gelişim süreçlerini tamamladıktan sonra yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte belediyenin park ve yeşil alan düzenlemelerinde kullanılması planlanıyor.

Yetiştirilen çiçekler, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına sevk edilerek kent genelindeki park, refüj ve yeşil alanların peyzaj çalışmalarında değerlendirilecek. Bu sayede hem kent estetiğinin güçlendirilmesi hem de peyzaj uygulamalarında maliyetlerin düşürülmesi hedefleniyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görevli Ziraat Mühendisi İsa Boy, yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada; “2026 üretim sezonunda Akçakale İşletmemizde yürüttüğümüz çalışmalarla dışa bağımlılığı azaltmayı ve kamu kaynaklarında tasarruf sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda seralarımızda Tagetes, Vinca, Petunya ve Zinya türlerinden 400 bin yazlık çiçek yetiştiriyoruz. Sera koşullarında düzenli bakım ve sulama işlemleri gerçekleştiriliyor. Gelişimini tamamlayan çiçekler Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na sevk edilerek şehir genelindeki park ve yeşil alanların peyzajında kullanılacak.”

Planlı üretim modeliyle hareket eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kendi seralarında gerçekleştirdiği üretim sayesinde hem maliyetleri azaltmayı hem de yerel üretim kapasitesini en verimli şekilde kullanarak kente estetik bir değer kazandırmayı amaçlıyor.