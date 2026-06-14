Şanlıurfa'da Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Şanlıurfa'da Jandarma Genel Komutanlığının 187'nci kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen program, Osmanbey Şehitlik Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı'nın mesajı katılımcılarla paylaşıldı. Törende Jandarma Teşkilatının köklü tarihçesi de aktarılırken, vatanın huzuru ve güvenliği için görev yapan jandarma personelinin fedakar çalışmaları vurgulandı. Programa AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahim Dusak, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Naci Aldemir, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Aksoy, Harran Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet İlyas, MHP Şanlıurfa İl Başkanı Osman Mutlu, Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yetim, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

JANDARMA TEŞKİLATININ 187 YILLIK GURURU ŞANLIURFA'DA KUTLANDI

Jandarma Teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Şanlıurfa'da düzenlenen tören, şehitlik anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk sunumuyla başladı. Programda, Jandarma Teşkilatının kuruluşundan bugüne kadar üstlendiği görevler, milletin huzur ve güvenliği için yürüttüğü çalışmalar ve kamu düzeninin sağlanmasındaki rolü ön plana çıktı. Törene katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı'nın mesajını dinledi. Ardından Jandarma Teşkilatının tarihçesi katılımcılarla paylaşıldı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan programda, teşkilatın 187 yıllık birikimi ve görev anlayışı vurgulanırken, jandarmanın kırsal alanlardan şehir güvenliğine kadar geniş bir sorumluluk sahasında görev yaptığı belirtildi.

Programda konuşan Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Naci Aldemir, Jandarma Teşkilatının köklü geçmişiyle milletin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yaptığını ifade etti. Jandarmanın Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşların güvenliğinin temin edilmesinde önemli sorumluluklar üstlendiğini belirten Aldemir, teşkilatın halkın sevgi ve güvenine layık olmak için gece gündüz görev başında olduğunu söyledi. Aldemir, Jandarma Teşkilatının terörle mücadeleden asayiş hizmetlerine kadar birçok alanda Emniyet Teşkilatı ve diğer kurumlarla koordinasyon içerisinde çalıştığını da vurguladı. Tüm faaliyetlerin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yürütüldüğünü kaydeden Aldemir, jandarma personelinin görevini yüksek sorumluluk bilinciyle yerine getirdiğini ifade etti.

ŞEHİTLER DUALARLA ANILDI

Kuruluş yıl dönümü programında vatan uğruna canlarını feda eden şehitler de unutulmadı. Törende şehitler için dualar edilirken, program Mevlid-i Şerif okunmasıyla devam etti. Katılımcılar, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna can veren tüm şehitleri rahmetle andı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Naci Aldemir, konuşmasında şehit ve gazilere özel olarak değindi. Aldemir, "Jandarma Teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. Program, şehitler için yapılan dualar ve Mevlid-i Şerif'in ardından sona erdi. Şanlıurfa'da düzenlenen tören, Jandarma Teşkilatının 187 yıllık onurlu geçmişine duyulan saygının ve milletin huzuru için görev yapan güvenlik güçlerine verilen değerin önemli bir göstergesi oldu.