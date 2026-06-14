FIFA'dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı
FIFA; Trendyol 1. Lig takımlarından Kayserispor ve Antalyaspor ile birlikte 2. Lig ekibi Ankaragücü'ne transfer yasağı cezası verdi.
FIFA'dan Trendyol 1. Lig takımlarından Kayserispor ve Antalyaspor ile birlikte 2. Lig ekibi Ankaragücü'ne kötü haber geldi.
3 TAKIMA DA TRANSFER YASAĞI
FIFA'nın resmi sitesinde yer alan bilgiye göre; Süper Lig'den küme düşen Zecorner Kayserispor ve Hesap.com Antalyaspor ile birlikte 2. Lig'de mücadele eden MKE Ankaragücü transfer yasağı cezası verildi.
CEZALARIN SÜRELERİ
Yapılan açıklamada, Antalyaspor ile Kayserispor'a 3 dönem, Ankaragücü'ne ise mevcut yükümlülüklerini yerine getirene kadar transfer yapma yasağı verildiği ifade edildi.