Sinirler gerildi! Hakan Çalhanoğlu ve yabancı gazeteci arasında dikkat çeken diyalog

A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya karşısında aldığı 2-0'lık yenilginin ardından basın toplantısında konuşan Hakan Çalhanoğlu ile yabancı bir gazeteci arasında gergin ve dikkat çekici bir diyalog yaşandı.

ÇALHANOĞLU, OYNANAN OYUNA SAHİP ÇIKTI

Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya’ya 2-0 kaybeden A Milli Takım’da moraller bozulurken, kaptan Hakan Çalhanoğlu’nun maç sonu yaptığı açıklamalar gündeme damga vurdu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında deneyimli orta saha oyuncusu, yenilgiye rağmen sergilenen oyuna sahip çıktı.

BASIN TOPLANTISINA DAMGA VURAN DİYALOG

Toplantı sırasında yabancı bir gazetecinin, Çalhanoğlu'nun maç öncesindeki iddialı sözlerini hatırlatarak sorduğu soru salondaki atmosferi hareketlendirdi. Gazeteci, "Dün Türkiye'nin daha yetenekli bir takım olduğunu ve maça hükmedeceğinizi söylemiştiniz. Ne yanlış gitti? Avustralya'nın performansı sizi şaşırttı mı?" sorusunu yöneltti.

''OYUNU BİZİM DOMİNE ETMEDİĞİMİZİ Mİ DÜŞÜNÜYORSUNUZ?''

Bu soruya net bir dille karşı çıkan Hakan Çalhanoğlu, sinirini gizleyemeyerek "Sizinle aynı fikirde değilim. Bugün oyunu tamamen bizim domine ettiğimizi herkes gördü. Oyunu bizim domine etmediğimizi mi düşünüyorsunuz? Avustralya sadece geride bekledi ve iyi savunma yaptı. İki kez uzun top attılar ve golü buldular. Bunlar tamamen bizim bireysel hatalarımız." dedi.

''TEK EKSİK GOLDÜ''

Karşılaşma boyunca topla oynama ve kontrolün kendilerinde olduğunu vurgulayan kaptan, "Eğer 90 dakika boyunca oyunu kontrol edip gol atamıyorsanız; bu, her saniye, her dakika maça odaklanmanız ve asla pes etmemeniz gerektiği anlamına gelir. Bence iyi bir maç çıkardık. Tek yapamadığımız şey gol atmaktı." sözlerini sarf etti.