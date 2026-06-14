ABD ile anlaşmada kritik eşik! İran'ın talepleri karşılık buldu
İran ile ABD arasında müzakere edilen mutabakat metninin detayları ortaya çıktı. Taslakta çatışmaların durdurulmasından yaptırımların kaldırılmasına, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasından nükleer müzakerelere kadar birçok kritik başlık yer alıyor. Son aşamada ABD'nin yaptırımlarının kaldırılması, savaştan kaynaklanan zararların telafi edilmesi için mekanizmalar öngörülmesi dikkate alınıyor. Bu madde İran'ın en önemli taleplerinden biri olarak kabul ediliyor.
- Mutabakat taslağında ilk aşamada İran ve Lübnan'a yönelik askeri operasyonların durdurulması ve yeni askeri eylemlerin önlenmesi öngörülüyor.
- Anlaşmanın uygulanmasıyla İran'ın dondurulmuş varlıklarının bir kısmı serbest bırakılacak ve bazı yaptırımlar askıya alınacak.
- Nükleer meseleler ilk aşamada ele alınmayacak, tarafların ilk taahhütleri hayata geçirmesi ve doğrulanmasının ardından görüşülecek.
ABD ile İran arasında üzerinde çalışılan mutabakat zaptının detayları ortaya çıktı. İran'daki üst düzey kaynaklardan edinilen bilgilere göre; mutabakat taslağında ilk aşamada İran ve Lübnan'a yönelik askeri operasyonların tamamen durdurulması ve yeni askeri eylemlerin önlenmesi öngörülüyor. Ayrıca ABD'nin, bölgede gerilimin yeniden tırmanmaması için güvenlik garantileri vermesi planlanıyor.
DONDURULMUŞ VARLIKLAR SERBEST BIRAKILACAK
Taslak metne göre anlaşmanın uygulanmaya başlamasıyla birlikte İran'ın dondurulmuş varlıklarının bir kısmı serbest bırakılacak. Bununla eş zamanlı olarak ekonomik ilişkilerin canlandırılması ve petrol satışlarının önünün açılması amacıyla bazı yaptırımların askıya alınması süreci başlayacak.
DENİZCİLİK VE TİCARET KISITLAMALARI KALDIRILACAK
Mutabakatın önemli maddelerinden biri de denizcilik alanındaki kısıtlamaların azaltılması oldu. İran'ın deniz ticareti normal şartlara dönecek ve uluslararası taşımacılık güzergahındaki mevcut engeller kaldırılacak. İran ticari gemilerinin uluslararası sularda daha rahat hareket etmesi ve deniz ticaretinin normalleşmesi hedefleniyor.
NÜKLEER KONULAR SONRAKİ AŞAMAYA BIRAKILDI
Müzakere edilen çerçevede nükleer meselelerin ilk aşamada ele alınmaması dikkat çekti. Tarafların öncelikle ilk taahhütleri hayata geçirmesi ve bunların doğrulanmasının ardından nükleer konuların masaya yatırılması öngörülüyor.
YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI HEDEFLENİYOR
Taslağın son aşamasında ABD'nin birincil ve ikincil yaptırımlarının kaldırılması gündeme geliyor. Ayrıca savaş ve ekonomik baskılardan kaynaklanan zararların telafisine yönelik mekanizmaların oluşturulması da İran'ın en önemli talepleri arasında yer alıyor.
Taslak metinde ABD'nin İran'a yönelik petrol yaptırımlarını belirli bir süre için kaldırması da bulunuyor.