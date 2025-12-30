Geçgel ve Gökkan Ailelerinin Mutlu Günü

Şanlıurfa'da bu akşam dillere destan bir düğün organize edildi. Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Şanlıurfalı iş adamı Feridun Geçgel'in kızı Edanur ve Noter Necati Gökkan'ın oğlu İzzet, tertiplenen muhteşem törenle dünya evine girdi.

Özel bir salonda düzenlenen düğün, genç çiftin gelmesiyle başladı.

İlk dans ile düğüne giriş yapan çift büyük alkış aldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, eski milletvekili Abdulkerim Gök, kanaat önderleri ve binin üzerinde davetli katıldı.

Akabinde ise resmi nikah törenine geçildi.

Resmi nikahta Edanur ve İzzet çiftine şahitliği; HSYK üyesi Bülent Küfüdür, AK Parti Şanlıurfa il Başkanı Mehmet İlhami Günbegi, Akçakale Belediye Başkanı Abdulhekim Ayhan, Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak, Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Doğan Yetim, iş adamları Mehmet Kaya, Nabi Kırmızı, Mehmet Çavuş, Aslan Ali Bayık, Şükrü Yüksel, İlhami Kılıç, Ferhat Bozan, Nejdet Gökoğlu, Fadıl Gökkan, Mustafa Yılmaztekin, Halil Şeyhanlıoğlu, Seyithan Güneş, Nuran Kızıldere, Ayhan Uğurdan, Sabri Doğantürk, Fadıl Gökkan, Mehmet Karaca, Bülent Gökkan, Avni Gökkan ve Mehmet Ali Dolap yaptı.

Büyük bir coşkuyla kıyılan nikahta başkan Çiftçi'nin evlenmek istiyor musun sorusuna gür bir sesle eve diyen Edanur ve İzzet, şahitler ve davetliler huzurunda Dünya evine girdi.

Kıyılan nikah sonrası davetlilere yöresel yemekler ve tatlılar ikram edildi.

Yenilen yemeğin ardından gelin damat ve davetliler Berdan Mardini ve Sedat Koç'un şarkılarıyla davul zurna eşliğinde doyasıya eğlenme fırsatı buldu.

Davul zurna eşliğinde halay çeken çiftine dolar ve TL yağmuru yağdı. Görevliler ise düşen paraları toplamakta güçlük çekti.

Geline ağırlığınca yöresel altınlar takıldı.

Astor Enerji Yönetim kurulu Başkanı Şanlıurfalı saygın iş adamı Feridun Geçgel'in kızı Edanur Geçgel'e damat tarafı ve davetliler adeta altın takma yarışına girdi. Özel tasarlanmış birbirinden güzel yüklü miktarda altın geline takıldı.

İş adamı Feridun Geçgel, düğüne katılan herkese teşekkür etti.