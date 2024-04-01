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Şanlıurfa Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? 2024 Şanlıurfa Yerel Seçim sonuçları!

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31 Mart Şanlıurfa Yerel Seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandı. Şanlıurfa Belediye Başkanın kim oldu ve seçimi hangi partinin kazandığı belli oldu. AK Parti'nin adayı Zeynel Abidin Beyazgül, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Kasım Gülpınar yarıştı. 2024 Yerel Seçim sonuçları, sandıkların açılmasıyla birlikte, Şanlıurfa Belediye Başkanı belirlendi. Rakiplerinden üstünlük sağlayan Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Kasım Gülpınar belediye başkanı seçildi. Peki, Mehmet Kasım Gülpınar kimdir?

ŞANLIURFA 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yerel Seçim sonuçları, 31 Mart Pazar günü saat 17:00'de sandıklar kapandıktan hemen sonra sayıma başlandı.Şanlıurfa Belediye Başkanı yerel seçim sonuçlarına göre AK Parti'nin adayı Zeynel Abidin Beyazgül "%33,64" oy alırken;Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Kasım Gülpınar"%38,87" oy aldı.

Haberler.com olarak, 31 Mart Yerel Seçim verilerini en doğru ve en hızlı olarak sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Şanlıurfa 2024 Yerel Seçim sonuçları için Haberler.com Seçim sayfasını takip ederek detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Şanlıurfa Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? 2024 Şanlıurfa Yerel Seçim sonuçları!

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ŞANLIURFA'DA YEREL SEÇİMİ KİM KAZANDI?

2024 Yerel seçim sonuçları açıklanmasının ardından, Şanlıurfa Belediye Başkanı Yeniden Refah Partisi'nin adayı "%38,87 oy alarak Mehmet Kasım Gülpınar oldu. Mehmet Kasım Gülpınar'ın hayatı ve siyasi geçmişi gündeme geliyor.

Şanlıurfa Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? 2024 Şanlıurfa Yerel Seçim sonuçları!

MEHMET KASIM GÜLPINAR KİMDİR?

Mehmet Kasım Gülpınar, 1969'da Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitiren Gülpınar, öğretmenlik, muhabirlik ve danışmanlık yaptı.

24. dönemde AK Parti'den Şanlıurfa milletvekili seçilen Gülpınar, TBMM'de çeşitli görevlerde bulundu. Gülpınar, 25. 26. ve 27. dönemlerde de AK Parti'den TBMM'deki görevlerine devam etti.

İyi düzeyde Fransızca, İngilizce, Kürtçe, Arapça ve Farsça bilen Gülpınar, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

Mehmet Kasım Gülpınar Şanlıurfa Gündem Politika Haberler

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