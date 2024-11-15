Üye Girişi
Haberler

Samsun'da fay hattı var mı? Samsun deprem bölgesi mi?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da fay hattı var mı ve Samsun deprem bölgesi mi merak ediliyor. Güncel fay hatları ve Karadeniz'de aktif fay hattı var mı soruları gündemde. 4. derece bölgesindeki Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Peki, Samsun deprem bölgesi mi? Samsun'da fay hattı var mı? Samsun'da en son ne zaman deprem oldu?

Rize'de 4,7 şiddetinde deprem meydana gelmesinin ardından, "Karadeniz deprem bölgesinde mi?" sorusunu gündeme getirdi. Samsun'da fay hattı var mı ve Samsun deprem bölgesi mi merak ediliyor. AFAD, 15 Kasım 2024 tarihinde saat 12:02'de, merkez üssü Rize'nin Hemşin ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Samsun'da fay hattı var mı? Samsun deprem bölgesi mi? Detaylar haberimizdedir…

KARADENİZ DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Rize'de meydana gelen depremin ardından, KTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Osman Bektaş'ın Karadeniz bölgesindeki fay hatlarıyla ilgili açıklamaları yeniden gündeme geldi. Prof. Dr. Bektaş, Doğu Karadeniz'in depremsellik açısından ilginç bir geçmişe sahip olduğunu belirtti.

Bektaş, 1940'lı yıllarda hazırlanan deprem haritalarında Trabzon'un 2. derece deprem bölgesi olarak sınıflandırıldığını, bunun nedeninin ise bölgedeki sahil plajlarıyla ilişkili olduğunu ifade etti. Ancak, sonraki 30-40 yıllık dönemde Trabzon'da kayda değer bir depremin yaşanmaması nedeniyle bölgenin deprem kuşağından çıkarıldığını belirtti.

Bu açıklamalar, bölgenin sismik risklerini yeniden değerlendirme gerekliliğini gündeme taşırken, bölgedeki aktif fay hatlarının yeniden incelenmesi çağrılarını artırdı.

Samsun'da fay hattı var mı? Samsun deprem bölgesi mi?

SAMSUN'DA FAY HATTI VAR MI?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Bahadır, Samsun'un Atakum ilçesinin özellikle sahil bandının birinci ve ikinci derecede yüksek deprem riski taşıdığını bildirdi.

Samsun'da fay hattı var mı? Samsun deprem bölgesi mi?

SAMSUN DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Üçüncü derece deprem riski taşıyan iller arasında Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana veGaziantep'in bazı bölgeleri yer almaktadır. Ayrıca, Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir'de bu risk grubundadır.

Samsun'da fay hattı var mı? Samsun deprem bölgesi mi?
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
Bakan Tunç'tan konser soruşturması için 'Vız gelir tırıs gider' diyen İmamoğlu'na yanıt

İmamoğlu'nun resti Adalet Bakanı Tunç'u küplere bindirdi

 Bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü

Bebeğini tiner içirerek öldürdü

 Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Depremin D'sini bilmeyen ilimizde korkutan sarsıntı
Silahını çıkarıp kafede oturan adama kurşun yağdırdı

Silahını çıkarıp kafede oturan yaşlı adama kurşun yağdırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! 2024 ATA AÖF Ara Sınav (vize) giriş belgesi nasıl alınır? Samsun'da fay hattı var mı? Samsun deprem bölgesi mi? Bebeğine tiner içirip öldüren anne olayı nedir? Anne tutuklandı mı, ne oldu? Trabzon'da fay hattı var mı? Trabzon deprem bölgesi mi? Rize'de fay hattı var mı? Rize deprem bölgesi mi? SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 14 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı! RİZE'DE DEPREM! Rize'de deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? Türkiye Galler maçı muhtemel 11'ler! A Milli Takım ilk 11'i belli oldu mu? Esenyurt'ta fabrikada yangın çıktı! Esenyurt yangın söndürüldü mü, son durum ne? En uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman yaklaşık kaç yıl tahtta kalmıştır? 15 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 15 Kasım tarihinde dünyada neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.