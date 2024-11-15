Samsun'da fay hattı var mı? Samsun deprem bölgesi mi?

Rize'de 4,7 şiddetinde deprem meydana gelmesinin ardından, "Karadeniz deprem bölgesinde mi?" sorusunu gündeme getirdi. Samsun'da fay hattı var mı ve Samsun deprem bölgesi mi merak ediliyor. AFAD, 15 Kasım 2024 tarihinde saat 12:02'de, merkez üssü Rize'nin Hemşin ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Samsun'da fay hattı var mı? Samsun deprem bölgesi mi? Detaylar haberimizdedir…

KARADENİZ DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Rize'de meydana gelen depremin ardından, KTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Osman Bektaş'ın Karadeniz bölgesindeki fay hatlarıyla ilgili açıklamaları yeniden gündeme geldi. Prof. Dr. Bektaş, Doğu Karadeniz'in depremsellik açısından ilginç bir geçmişe sahip olduğunu belirtti.

Bektaş, 1940'lı yıllarda hazırlanan deprem haritalarında Trabzon'un 2. derece deprem bölgesi olarak sınıflandırıldığını, bunun nedeninin ise bölgedeki sahil plajlarıyla ilişkili olduğunu ifade etti. Ancak, sonraki 30-40 yıllık dönemde Trabzon'da kayda değer bir depremin yaşanmaması nedeniyle bölgenin deprem kuşağından çıkarıldığını belirtti.

Bu açıklamalar, bölgenin sismik risklerini yeniden değerlendirme gerekliliğini gündeme taşırken, bölgedeki aktif fay hatlarının yeniden incelenmesi çağrılarını artırdı.

SAMSUN'DA FAY HATTI VAR MI?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Bahadır, Samsun'un Atakum ilçesinin özellikle sahil bandının birinci ve ikinci derecede yüksek deprem riski taşıdığını bildirdi.

SAMSUN DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Üçüncü derece deprem riski taşıyan iller arasında Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana veGaziantep'in bazı bölgeleri yer almaktadır. Ayrıca, Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir'de bu risk grubundadır.