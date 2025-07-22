Sakarya'da orman yangınının neden olduğu tahribat havadan görüntülendi

Sakarya'da orman yangınının neden olduğu tahribat havadan görüntülendi
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Sakarya'da orman yangınının neden olduğu tahribat havadan görüntülendi
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde 3 gündür süren orman yangının oluşturduğu tahribat dronla kaydedildi. Görüntülerde geniş bir alanın yandığı görüldü.

Hacılar Mahallesi'nde pazar günü saat 17.00 sıralarında ormanlık alanda başlayan ve dün Bilecik'e sıçrayan yangına müdahale sürüyor.

SAKARYA'DA ORMAN YANGINI SÜRÜYOR

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin de etkisiyle Sakarya'da Geyve'nin Taşoluk, Kozan, Bozören ve Bayat mahallelerinin üst kısımlarındaki ormanlık alanlarda zaman zaman yükselen alevlere ekipler müdahalede bulunuyor.

TAHRİBAT HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Alevler, bölgeden geçen Sakarya Nehri'nden su alan helikopterlerle, büyümeden ve yayılmadan söndürülmeye çalışılıyor. Sakarya ve çevre illerden gelen itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğüne ait arazözler de ulaşabildikleri alanlarda soğutma ve söndürme işlemi yapıyor.

Öte yandan yangın nedeniyle tahrip olan ormanlık alanlar havadan görüntülendi.

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Doğa
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