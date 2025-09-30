Şahin Kendirci kimdir? Şahin Kendirci kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Genç yaşta sesiyle dikkatleri üzerine çeken ve müzik dünyasında adından söz ettiren Şahin Kendirci, hem sahne performansları hem de ekran deneyimleriyle merak edilen isimler arasında yer alıyor. Katıldığı yarışmalarla tanınan Kendirci'nin kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve kariyerine nasıl başladığı, müzikseverler tarafından sıkça araştırılıyor. Şahin Kendirci ile ilgili merak edilen detaylar haberin devamında yer alıyor.

ŞAHİN KENDİRCİ KİMDİR?

Şahin Kendirci, müziğe olan ilgisiyle küçük yaşlarda dikkat çeken, özellikle ses yarışmaları ve biyografik bir sinema filmiyle adını duyurmuş genç bir sanatçıdır. Müzikal yeteneğini ilk olarak O Ses Türkiye ve Yetenek Sizsiniz Türkiye gibi televizyon yarışmalarında sergileyen Kendirci, bu programlarda izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Genç yaşta sahne deneyimi kazanmasının ardından, oyunculuk alanında da önemli bir adım attı ve Türkiye'nin önemli sanatçılarından Müslüm Gürses'in hayatını konu alan Müslüm filminde çocukluk dönemini canlandırdı. Bu rolle geniş kitleler tarafından tanındı ve beğeni topladı. Şöhrete rağmen mütevazı hayat tarzını sürdüren Şahin Kendirci, ailesine destek olmak amacıyla eğitimine bir süre ara vermiş, daha sonra ise açıktan devam etme kararı almıştır.

ŞAHİN KENDİRCİ KAÇ YAŞINDA?

Şahin Kendirci, 19 Nisan 2001 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 24 yaşındadır. Henüz genç yaşta olmasına rağmen hem müzik hem de sinema alanında önemli projelerde yer almış, genç yetenekler arasında kendine sağlam bir yer edinmiştir.

ŞAHİN KENDİRCİ NERELİ?

Şahin Kendirci, Adana doğumludur ve ailesi de Adana'da yaşamaktadır. Beş kardeşli bir ailenin ferdidir ve bir de ikiz kardeşi bulunmaktadır. Kardeşi Muhammet Kendirci, Adana'da bir restoranda komi olarak çalışmaktadır. Şahin Kendirci'nin memleketi olan Adana, hem sanatla iç içe büyümesine hem de halktan kopmayan duruşuna katkı sağlayan önemli bir arka plan oluşturmuştur.

ŞAHİN KENDİRCİ KARİYERİ

Şahin Kendirci'nin kariyeri, müziğe olan ilgisinin fark edilmesiyle başladı. Genç yaşta katıldığı O Ses Türkiye ve Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmalarında gösterdiği performanslar sayesinde müzik çevrelerinde tanındı. Sahne performanslarının ardından asıl çıkışını 2018 yapımı Müslüm filmiyle yaptı.

Filmde, Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandırarak sadece müzikal değil, oyunculuk anlamında da başarılı bir portre çizdi. Bu rol kendisine hem popülerlik kazandırdı hem de sanat kariyerinde önemli bir basamak oldu.

Kendirci, Müslüm filmine seçilme süreci hakkında, yönetmenin halktan aldığı tavsiyeler doğrultusunda Adana'da kendisiyle iletişime geçtiğini ve senaryoyu ezberleyerek büyük bir özveriyle hazırlandığını anlatmıştır. Filme hazırlanırken ailesinin bile ona "Müslüm" diye hitap ettiğini söylemiştir.

Kariyerinde henüz yolun başında olsa da, hem müzikte hem oyunculukta yeteneğiyle dikkat çekmiş ve geleceği parlak genç sanatçılar arasında gösterilmiştir.