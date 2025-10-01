Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı hangi illerde ve hangi kadrolarda yapılacak?

Sağlık sektöründe istihdam fırsatları artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 37 bin personel alımının ikinci aşamasına geçileceğini açıkladı. Bu kapsamda, toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacak ve adaylar İŞKUR ile ÖSYM üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak ve başvuru şartları neler? İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı hangi illerde ve hangi kadrolarda yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımına dair tüm detaylar haberimizde...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Henüz sürekli işçi alımları için başvurular başlamadı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, önümüzdeki günlerde İŞKUR üzerinden ilanların yayımlanacağını belirtti. Bu açıklama, iş arayan binlerce aday için büyük bir fırsat yaratıyor. Sözleşmeli personel alımı ise ÖSYM üzerinden kılavuz yayımlanmasıyla tercih süreci başlayacak.

Geçmişte yapılan alımlarda, Mayıs ayında 3 bin 170 temizlik görevlisi, 240 silahsız güvenlik görevlisi, 242 klinik destek elemanı ve 6 aşçı alımı yapılmıştı. Bu süreç, Sağlık Bakanlığı'nın farklı kurum ve illerdeki personel ihtiyacına göre şekillendiriliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sürekli işçi alımları için başvuru tarihleri İŞKUR tarafından duyurulacak. Bakan Memişoğlu'nun açıklamasına göre, 2 bin 753 sürekli işçi alımı bu etapta gerçekleştirilecek. Başvuru tarihleri netleşir netleşmez adayların İŞKUR'un resmi internet sitesini yakından takip etmeleri gerekiyor.

Sözleşmeli personel alımı için ise ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlanacak kılavuz ile tercih süreci başlayacak. Bu alımlarda toplam 15 bin 247 personel istihdam edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sürekli işçi alımlarında adaylardan genel olarak şu şartlar bekleniyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

haklarından mahrum olmamak, Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

İlgili pozisyon için gerekli eğitim ve sertifikalara sahip olmak.

Önceki alımlarda özellikle temizlik görevlisi ve silahsız güvenlik görevlisi kadrolarında başvuru şartları daha geniş tutulmuş ve adayların çoğu şehirler arası başvuru yapabilmişti. İkinci etap alımlarda yine bu kadrolara ağırlık verilmesi bekleniyor.

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI HANGİ BRANŞLARDA, HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımları, hastaneler, sağlık ocakları, aile hekimleri ve diğer sağlık kurumlarının ihtiyaçlarına göre belirlenecek. Önceki yıllarda alımlar 81 ili kapsayacak şekilde yapılmıştı.

2025 ikinci etap alımlarında öne çıkacak kadrolar şunlar:

Temizlik Görevlisi

Silahsız Güvenlik Görevlisi

Diğer branşlarda ihtiyaç oluşması durumunda ek ilanlar yayımlanabilir. İlanlar ve kadrolar netleştiğinde, adaylar İŞKUR üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.