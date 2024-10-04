Rojin Kabaiş nerede, bulundu mu? Van Rojin Kabaiş ne zaman kayboldu, son durum ne?

Van'da kaybolan Rojin Kabaiş ne zaman kaybolduğu ve nerede olduğu merak ediliyor. Rojin Kabaiş'in bulunması için yürütülen çalışmaların yoğun bir şekilde devam ediyor. Rojin Kabaiş kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Rojin Kabaiş nerede, bulundu mu? Rojin Kabaiş hangi yurtta kalıyor? Van Rojin Kabaiş ne zaman kayboldu, son durum ne? Detaylar haberimizdedir…

ROJİN KABAİŞ NEREDE?

Van'da kaldığı yurttan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i (21) arama çalışmaları, 7'nci güne girdi. Polis ekipleri tarafından incelemeye alınan Rojin'e ait telefon, yüksek düzeyde şifre oluşturulduğu için jandarma kriminale gönderildiği belirtildi. Rojin'in kaldığı Seyyid Fehim Arvasi Yurdu'nda kalan arkadaşları ile Diyarbakır'daki 38 akraba ve komşusunun yazılı ve sözlü olarak ifadelerinin alındığı belirtildi.

ROJİN KABAİŞ BULUNDU MU?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Geri dönmeyen Rojin Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi. Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi. Kabaiş'in arkadaşları, 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Telefon incelenmek üzere polise teslim edildi.

Telefonla konuştuğu annesine markete gidip, kahve, su ve kek alacağını söyleyen Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.

ROJİN KABAİŞ NE ZAMAN KAYBOLDU?

Gönüllü arama- kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışmalara, polis ekipleri havadan da destek veriyor. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen yandan taramalı sonar cihazı ile jandarmanın su üstü radar cihazı da arama çalışmalarında kullanılıyor. Arama çalışmalarında 7'nci güne girilmesine rağmen şu ana kadar Rojin'e ait hiçbir ize rastlanmadı.

Öte yandan Emniyet Müdürlüğüne götürülen Rojin'e ait telefon, yüksek düzeyde şifre oluşturulduğu için kriminal için Jandarma Komutanlığı'na gönderildiği belirtildi. Arama çalışmalarının ikinci gününde polis ve jandarma ekipleri, Bardakçı Mahallesi'e giriş ve çıkış yapan 100'den fazla aracın da incelendiğini bildirdi. Rojin'in kaldığı Seyyid Fehim Arvasi Yurdu'nda kalan arkadaşları ile Diyarbakır'daki 38 akraba ve komşusunun yazılı ve sözlü olarak ifadelerinin alındığı belirtildi.

ROJİN KABAİŞ OLAYINDA SON DURUM NEDİR?

Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve itfaiye ekipleri 7'nci günde de arama çalışmalarını sürdürdü. Van Gölü sahilinde çevik kuvvet polisleri, arama köpekleri, gölde ise jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri tekne ve botlarla arama çalışmalarını sürdürüyor.

ROJİN KABAİŞ'E NE OLDU?

Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ekipleri, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi dalgıçları, su altı görüntüleme cihazı da kullanarak gölün derinliklerinde arama yapıyor.

Koruma Daire Başkanlığına bağlı Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğünce gönderilen yandan taramalı sonar cihazı ile Bitlis'ten getirilen polis teknesinin de dahil edildiği çalışmalar, üniversite sahili boyunca yoğunlaştırıldı. Baba Nizamettin Kabaiş, kızının fotoğraflarına ve en son yurda bıraktığında çektiği videolarına bakarak hasret giderdi. Kabaiş'in ailesi ve yakınları da çalışmaların yürütüldüğü bölgedeki umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.