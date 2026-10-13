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Sinop Boyabat'ta 4 gündür kaybolan 71 yaşındaki kadın 6 kilometre uzakta sağ bulundu

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Sinop Boyabat'ta 4 gündür kaybolan 71 yaşındaki kadın 6 kilometre uzakta sağ bulundu
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Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Dodurga köyünde 4 gündür haber alınamayan 71 yaşındaki kadın, köyün yaklaşık 6 kilometre uzağında sağ bulundu. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan kadının bilincinin açık olduğu ve konuştuğu bildirildi.

SİNOP'un Boyabat ilçesinde 4 gündür kendisinden haber alınamayan Fadime Karagöz (71), köyün 6 kilometre uzağında sağ bulundu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan ve yalnız yaşadığı öğrenilen Karagöz'ün şeker, tansiyon ve Alzheimer hastalığı olduğu belirtildi.

Boyabat ilçesi Dodurga köyünde 4 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Fadime Karagöz'ün komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Sinop İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve UMKE ekipleri, Karagöz'ü bulmak için çalışma başlattı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de arama çalışmalarına iz takip köpeğiyle destek verdi. Karagöz bugün köyün yaklaşık 6 kilometre uzağında 5 metrelik kayalıktan aşağı yuvarlanmış bir şekilde sağ olarak bulundu. Karagöz'ün bilincinin açık olduğu ve görevlilerle konuştuğu bildirildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Karagöz, tedaviye alındı. Karagöz'ün bulunup ekipler tarafından ambulansa taşındığı anlar dron ile görüntülendi.

Fadime Karagöz'ün çantasında kızılcık ve kuşburnu olduğu görüldü. Tek başına yaşadığı öğrenilen Karagöz'ün şeker, tansiyon ve Alzheimer hastalığı olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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