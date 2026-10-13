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Çölün ortasına 15 koyun bıraktılar! 35 sene sonra inanamadılar

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Çölün ortasına 15 koyun bıraktılar! 35 sene sonra inanamadılar
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İsrail'in güneyindeki Necef Çölü'nde 35 yıl önce doğaya bırakılan 15 yaban koyununun, zamanla yüzlerce bireylik bir sürüye dönüştüğü öne sürüldü. Koyunların sert tırnaklarıyla toprağı havalandırdığı, bitki tohumlarını yaydığı ve diğer canlıların bölgeye dönmesine katkı sağladığı iddia edildi. Doğal yaşamı yeniden canlandırdığı belirtilen bu değişim dikkat çekti.

  • İsrail'in güneyindeki Necef Çölü'nde 1980'li yıllarda nesli tehlike altındaki yaban koyunlarını korumak amacıyla bir proje başlatıldı ve 15 hayvan helikopter ile nakliye uçaklarıyla bölgeye taşındı.
  • Yaban koyunları sert tırnaklarıyla çöl yüzeyindeki kabuklaşmış toprağı kırarak oluşturduğu çukurlar sayesinde yağmur suyunun toprağa sızmasını kolaylaştırdı ve oluşan su birikintileri diğer canlıların bölgeye dönmesine yardımcı oldu.
  • 35 yılın sonunda 15 koyunla başlayan popülasyon yüzlerce bireye ulaştı; koyunlar otlanma sırasında tohum taşıyarak ve dışkılarıyla toprağı organik madde bakımından zenginleştirerek bitki örtüsünün yayılmasına katkı sağladı.

İsrail'in güneyindeki Necef Çölü'nde başlatıldığı belirtilen bir yaban hayatı koruma projesi, yıllar sonra ortaya çıktığı öne sürülen sonuçlarıyla dikkat çekti. Bölgeye bırakılan 15 yaban koyununun zamanla çoğalarak yüzlerce bireylik bir popülasyona ulaştığı ve çöl ekosisteminin yeniden canlanmasında rol oynadığı iddia edildi.

15 KOYUNLA BAŞLAYAN PROJE

Aktarılan bilgilere göre 1980'li yıllarda bilim insanları, nesli tehlike altında bulunan yaban koyunlarını korumak amacıyla bir çalışma başlattı. Koruma alanlarında yetiştirilen 15 hayvanın, helikopter ve nakliye uçaklarıyla Necef Çölü'ne taşındığı öne sürüldü.

Aşırı sıcaklıkların ve su kaynaklarının sınırlı olduğu bölgede hayvanların hayatta kalıp kalamayacağı merak edilirken yıllar içerisinde sayılarının yüzlere ulaştığı belirtildi.

TIRNAKLARIYLA TOPRAĞIN YAPISINI DEĞİŞTİRDİLER

Projenin en dikkat çekici yönünün ise koyunların çevre üzerindeki etkileri olduğu iddia edildi. Yaban koyunlarının sert tırnaklarıyla çöl yüzeyindeki kabuklaşmış toprağı kırarak küçük çukurlar oluşturduğu, bu çukurların yağışlı dönemlerde suyun toprağa sızmasını kolaylaştırdığı aktarıldı. Oluşan küçük su birikintilerinin diğer canlıların bölgeye dönmesine yardımcı olduğu öne sürüldü.

ÇÖLDE YENİDEN YAŞAM BAŞLADI

Yaban koyunlarının yalnızca toprağın yapısını değiştirmekle kalmadığı, bitki örtüsünün yayılmasına da katkıda bulunduğu belirtildi. Hayvanların otlanma sırasında bitki tohumlarını farklı bölgelere taşıdığı, dışkılarıyla da toprağın organik madde bakımından zenginleşmesine yardımcı olduğu ifade edildi. Bu değişimlerin çöl tilkileri, sürüngenler, kuşlar ve diğer canlılar için daha elverişli yaşam alanları oluşturduğu iddia edildi.

35 YIL SONRA DİKKAT ÇEKEN SONUÇ

Başlangıçta yalnızca 15 koyunla hayata geçirildiği belirtilen projenin, 35 yılın sonunda yüzlerce hayvanın yaşadığı bir popülasyona dönüştüğü öne sürüldü. Çalışmanın, doğal yaşamın korunması ve bozulan ekosistemlerin yeniden canlandırılması açısından örnek gösterildiği aktarıldı.

Şaziye Ceyhan
Şaziye Ceyhan
Haberler.com
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıKadir Ozutemiz:

Bizim ülkedede çok fazla koyun var salalım çöle gitsin.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme7
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Haber Yorumlarıkoru hayat:

koyun dediniz koyduk ama :)

yanıt13
yanıt4
Haber YorumlarıGoethegitme:

Sizin topraklar koçum,bize yer kalmadı;)

yanıt0
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Haber YorumlarıGüzide Altay:

Koyun dedikçe koydular. Hala ne beklentin var. Söyle de o koyunlar beklentilerini karşılasınlar.

yanıt1
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Haber YorumlarıHalis demir:

koyunlar makarna yemez öküzler saman yer birde terliğe oy verirler.

yanıt0
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Haber YorumlarıHalis demir:

demekki koyunun bile bir faydası var bizim ataputcuların bir faydasını gören varmı....

yanıt0
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Haber YorumlarıZeki Anti:

kadir seni başta salmaları lazım..

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Haber Yorumlarıcengiz.sahin3458:

demekki hayvan lar ünsanlardan daha faydalı ve zarsrsız

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Demekki koyunlar akıllıymış...düşünün 15 insanı çöle bırakın ilk evvela dişi ve erkek eşitliği için bir savaş verirler sonrada birbirlerini yerler ve bitti olur;)))

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Haber YorumlarıAbuzitin Lastikleri:

Hani görüntü ispat lazım

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