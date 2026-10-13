Çölün ortasına 15 koyun bıraktılar! 35 sene sonra inanamadılar

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İsrail'in güneyindeki Necef Çölü'nde başlatıldığı belirtilen bir yaban hayatı koruma projesi, yıllar sonra ortaya çıktığı öne sürülen sonuçlarıyla dikkat çekti. Bölgeye bırakılan 15 yaban koyununun zamanla çoğalarak yüzlerce bireylik bir popülasyona ulaştığı ve çöl ekosisteminin yeniden canlanmasında rol oynadığı iddia edildi.

15 KOYUNLA BAŞLAYAN PROJE

Aktarılan bilgilere göre 1980'li yıllarda bilim insanları, nesli tehlike altında bulunan yaban koyunlarını korumak amacıyla bir çalışma başlattı. Koruma alanlarında yetiştirilen 15 hayvanın, helikopter ve nakliye uçaklarıyla Necef Çölü'ne taşındığı öne sürüldü.

Aşırı sıcaklıkların ve su kaynaklarının sınırlı olduğu bölgede hayvanların hayatta kalıp kalamayacağı merak edilirken yıllar içerisinde sayılarının yüzlere ulaştığı belirtildi.

TIRNAKLARIYLA TOPRAĞIN YAPISINI DEĞİŞTİRDİLER

Projenin en dikkat çekici yönünün ise koyunların çevre üzerindeki etkileri olduğu iddia edildi. Yaban koyunlarının sert tırnaklarıyla çöl yüzeyindeki kabuklaşmış toprağı kırarak küçük çukurlar oluşturduğu, bu çukurların yağışlı dönemlerde suyun toprağa sızmasını kolaylaştırdığı aktarıldı. Oluşan küçük su birikintilerinin diğer canlıların bölgeye dönmesine yardımcı olduğu öne sürüldü.

ÇÖLDE YENİDEN YAŞAM BAŞLADI

Yaban koyunlarının yalnızca toprağın yapısını değiştirmekle kalmadığı, bitki örtüsünün yayılmasına da katkıda bulunduğu belirtildi. Hayvanların otlanma sırasında bitki tohumlarını farklı bölgelere taşıdığı, dışkılarıyla da toprağın organik madde bakımından zenginleşmesine yardımcı olduğu ifade edildi. Bu değişimlerin çöl tilkileri, sürüngenler, kuşlar ve diğer canlılar için daha elverişli yaşam alanları oluşturduğu iddia edildi.

35 YIL SONRA DİKKAT ÇEKEN SONUÇ

Başlangıçta yalnızca 15 koyunla hayata geçirildiği belirtilen projenin, 35 yılın sonunda yüzlerce hayvanın yaşadığı bir popülasyona dönüştüğü öne sürüldü. Çalışmanın, doğal yaşamın korunması ve bozulan ekosistemlerin yeniden canlandırılması açısından örnek gösterildiği aktarıldı.