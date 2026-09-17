Pakistan'dan Husilere operasyon sinyali: Kutsal mekanlarımızı korumak vazifemiz

Pakistan'dan Husilere operasyon sinyali: Kutsal mekanlarımızı korumak vazifemizGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suudi Arabistan Mekke'ye yönelik İHA saldırılarından Yemen'deki İran destekli Husiler'i sorumlu tutarken, Pakistan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Pakistan Savunma Bakanı Havace Asif, Türkiye'nin de imza attığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı hatırlattı. Asif, "Ortada bir anlaşma olmasa bile, şayet kutsal mekânlarımız saldırıya uğrarsa, onları korumak adına ebedi bir anlaşmayla yükümlüyüz. Allah'ın Evi ve Medine-i Münevvere; buraları korumak bizim dini vazifemiz." dedi.
- Pakistan Savunma Bakanı Havace Asif, Suudi Arabistan'ın kutsal mekanlarının saldırıya uğraması durumunda korunması için ebedi bir anlaşmayla yükümlü olduklarını açıkladı.
- Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, 15 Eylül'de Husiler tarafından fırlatılan bir İHA'nın Mekke'deki yasaklı hava sahasına girmeden tespit edilip kentin güneyinde imha edildiğini bildirdi.
- Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Mekke'nin hedef alındığı iddialarını yalanlayarak operasyonlarında yalnızca petrol tesisleri ve askeri üsleri hedef aldıklarını belirtti.
Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarının ardından Pakistan’dan dikkat çeken bir güvenlik açıklaması geldi. Pakistan Savunma Bakanı Havace Asif, Türkiye’nin de imza attığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı hatırlatarak Kutsal Topraklar’ın korunmasına vurgu yaptı.
PAKİSTAN SAVUNMA BAKANI: KUTSAL MEKANLARIMIZI KORUMAK ADINA EBEDİ BİR ANLAŞMAMIZ VAR
Bakan Asif, resmi bir anlaşma olmasa dahi kutsal mekanların savunulmasının dini bir vazife olduğunu belirtti. Asif, "Ortada bir anlaşma olmasa bile, şayet Suudi Arabistan özellikle de kutsal mekânlarımız saldırıya uğrarsa, onları korumak adına ebedi bir anlaşmayla yükümlüyüz. Allah'ın Evi ve Medine-i Münevvere; buraları korumak bizim dini vazifemizdir." dedi.
MEKKE'YE İHA SALDIRILARI
Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, Kraliyet Hava Savunma Güçlerinin 15 Eylül'de Husiler tarafından fırlatılan bir İHA'yı Mekke'deki yasaklı hava sahasına girmeden tespit ettiğini, İHA'nın kentin güneyinde engellenerek imha edildiğini bildirmişti.
HUSİLER İDDİALARI YALANLADI
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise yaptığı açıklamada, Mekke'nin hedef alındığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.
Seri, Suudi Arabistan'a yönelik operasyonlarında yalnızca petrol tesisleri ve askeri üsleri hedef aldıklarını, kutsal mekanları hedef dışı tutan bir strateji izlediklerini vurgulamıştı.