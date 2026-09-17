Merkez Bankası ve SPK harekete geçti! Açıklamalar art arda geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen Finansal İstikrar Komitesi toplantısının tamamlanmasının ardından ekonomi kurumlarından peş peşe açıklamalar geldi.

Komite toplantısının ardından ilk dikkat çeken adımlardan biri TCMB'den geldi. Merkez Bankası, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri dikkate alarak likidite imkânlarını gözden geçirdiğini duyurdu.

MERKEZ BANKASI FONLAMA MİKTARINI ARTIRACAK

TCMB, haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarında artışa gidileceğini açıkladı.

Merkez Bankasının açıklamasında, "Haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarı likidite koşulları göz önünde bulundurularak artırılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Böylece finansal piyasalardaki gelişmelerin ardından likidite koşulları dikkate alınarak bankacılık sistemine haftalık repo ihaleleri üzerinden sağlanan fonlama miktarı artırılacak.

BANKALARIN BORÇ ALABİLME LİMİTLERİ GÜNCELLENECEK

TCMB'nin açıkladığı adımlar bununla sınırlı kalmadı. Merkez Bankası bünyesinde faaliyet gösteren Bankalararası Para Piyasasında bankaların borç alabilme limitlerinin de güncelleneceği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu limitlerin bankacılık sisteminin mevcut bilanço büyüklükleri dikkate alınarak yeniden belirleneceği ifade edildi.

TEMİNAT İSKONTO ORANLARI AZALTILACAK

Merkez Bankası ayrıca kendi bünyesinde yer alan piyasalarda geçerli teminat iskonto oranlarının gözden geçirilerek azaltılacağını açıkladı.

TCMB, likidite koşullarının yakından takip edilmeye devam edileceğini ve ihtiyaç duyulması halinde her türlü ek tedbirin alınacağını bildirdi.

SPK'DAN DA TEDBİR MESAJI

Finansal İstikrar Komitesi toplantısının ardından bir açıklama da Sermaye Piyasası Kurulu'ndan geldi.

SPK, finansal piyasalardaki gelişmeler kapsamında bir dizi tedbir alındığını duyurdu. Kuruldan yapılan açıklamada, "Sermaye piyasamızda son dönemde yaşanan gelişmeler Kurulumuz tarafından takip edilmektedir. Bu kapsamda Kurulumuz tarafından bir dizi tedbir alınmıştır. Bu tedbirler; kısa süre içerisinde Kurulumuz internet sitesinden kamuoyuna duyurulacaktır" denildi.

Böylece Finansal İstikrar Komitesinin kritik toplantısının ardından hem Merkez Bankası hem de SPK'dan piyasalara yönelik yeni adımların mesajı geldi.

FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ NE AÇIKLAMIŞTI?

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada piyasalardaki hareketliliğin, sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketlerinin bünyesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığının değerlendirildiğini bildirmişti.

Bakanlık, Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmadığını, sorunun fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaştığını ve "geçici ve yönetilebilir" nitelikte olduğunu açıklamıştı.

Komite ayrıca piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi ve makrofinansal istikrarın korunması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin ilgili kurumlar tarafından süratle uygulamaya konulacağını bildirmişti. Kararlaştırılan tedbirlerin başta likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik olacağı belirtilmişti.