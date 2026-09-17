Haberler

Hande Erçel reklam için sarışın oldu! Kazancı dudak uçuklattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hande Erçel reklam için sarışın oldu! Kazancı dudak uçuklattı
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hande Erçel, yeni reklam filmi için bambaşka bir görünüme kavuştu. Platin sarı saçları ve dikkat çeken tarzıyla kamera karşısına geçen ünlü oyuncunun reklamdan 20 milyon TL aldığı iddiası ise görüntüsünden daha çok konuşuldu.

Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeni reklam projesi için imajını değiştirdi. Uzun platin sarı saçlarıyla kamera karşısına geçen Erçel'in yeni görünümü dikkat çekerken, reklam anlaşmasından 20 milyon TL kazandığı iddiası magazin gündemine damga vurdu.

REKLAM FİLMİ İÇİN SARIŞIN OLDU

Güzelliği ve tarzıyla sık sık gündeme gelen Hande Erçel, bu kez sarı saçlarıyla hayranlarının karşısına çıktı. Reklam çekimi için platin sarı saç kullanan oyuncunun yeni imajı kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

YENİ İMAJI DİKKAT ÇEKTİ

Koyu renk saçlarıyla tanınan Erçel'in sarışın hali, takipçilerinden farklı yorumlar aldı. Ünlü oyuncunun reklam projesindeki pozları sosyal medyada paylaşılırken, yeni görünümü merak konusu oldu.

20 MİLYON TL KAZANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Öte yandan Hande Erçel'in söz konusu reklam anlaşmasından 20 milyon TL kazandığı öne sürüldü. İddia edilen rakamın resmi olarak doğrulanmadığı belirtilirken, ücret magazin gündeminde geniş yer buldu.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Kadir İnanır'ın vasiyet davası ertelendi! Yeğeni Levent İnanır'dan dikkat çeken sözler

Yeğeninden Kadir İnanır'la ilgili ortalığı karıştıracak sözler

Fuat Oktay'dan Husilere sert tepki! 'İslam aleminin kalbine saldırı'

Fuat Oktay'dan Husilere sert tepki!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu iddia ilk kez dillendiriliyor! Büşra'nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı

Büşra'nın kardeşleri isim verdi, ekipler anında gözaltına aldı
Eğitim-İş'in üniversite öğrencileri anketinden çarpıcı sonuç! Yüzde 68'i yurt dışına yerleşmeyi planlıyor

Üniversiteliler anketi cevapladı! 10 gençten 7'si aynı planda
Görme engelli akademisyenden vekalet için '2 şahit' istendi! O notere 200 bin TL ceza kesildi

Vekalet için gitti, '2 şahit getir' dediler! Sonu 200 bin TL ceza
Kurtlar Vadisi'ndeki 'Muhsin Yazıcıoğlu' detayı yeniden gündem oldu

Vadi'deki "Muhsin Yazıcıoğlu" detayı yeniden gündem oldu
Pakistan'dan Husilere operasyon sinyali: Kutsal mekanlarımızı korumak vazifemiz

Türkiye'nin de ortağı olduğu anlaşmayı hatırlattılar
Merkez Bankası ve SPK harekete geçti! Açıklamalar art arda geldi

Merkez Bankası ve SPK harekete geçti! Açıklamalar art arda geldi
Gürsel Tekin görevine son verildi ama gitmiyor

Görevine son verildi ama gitmiyor