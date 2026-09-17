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Ermenistan Başbakanı Paşinyan: "Bizim Rus askeri üssüne ihtiyacımız yok"

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinde konuşlu Rus askeri üssünün güvenlik açısından hayati önem taşımadığını ve buna ihtiyaçlarının olmadığını belirtti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinde konuşlu Rus askeri üssünün güvenlik açısından hayati önem taşımadığını ve buna ihtiyaçlarının olmadığını belirtti.

Paşinyan, düzenlediği basın toplantısında, Ermenistan'ın Gümrü kentinde bulunan 102. Rus Askeri Üssü'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Üsle ilgili konuyu kendilerinin değil Rusya'nın tartışmaya açtığını ifade eden Paşinyan, "Askeri üs, Ermenistan'ın güvenliği için hayati önem taşımıyor." dedi.

Paşinyan, Rus askeri üssünün varlığının Ermenistan'ın güvenliğine ekstra bir şey katmadığına dikkati çekerek, "Rusya bizim dost ülkemizdir. Bizim Rus askeri üssüne ihtiyacımız yok. Çıkarmak istiyorlarsa buyursunlar, hemen yarın çıkarsınlar ama kalmak istiyorlarsa, Ermenistan için gereksiz olan bir üssün kalma koşullarını konuşmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın Gümrü kentinde bulunan 102. Rus Askeri Üssü, Rusya'nın Güney Kafkasya'daki başlıca askeri varlıklarından biri olarak biliniyor.

Üs, 1995'te imzalanan anlaşma kapsamında faaliyet gösteriyor. Üste kara kuvvetleri birliklerinin yanı sıra hava savunma unsurları ve savaş uçakları da bulunuyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, üsse ilişkin, "Ermenistan bu altyapıya ihtiyacı olmadığına karar verirse yarın bile ayrılırız." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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