Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaraladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde Buse A.G. (26), okul bahçesinde kızını beklerken boşanma aşamasındaki eşi Bayram G. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Etimesgut ilçesi Elvan Mahallesi'nde yaşayan Buse A.G., Şehit Turgay Topsakaloğlu İlkokulu'nda anasınıfında eğitim gören kızını almak için okula gitti. Buse A.G., diğer velilerle okul bahçesinde beklerken yanına boşanma aşamasındaki eşi Bayram G. geldi. Bayram G., tartıştığı Buse A.G.'yi göğsünden ve kasığından bıçakladıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Buse A.G., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Buse A.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Öte yandan polis ekipleri, araçla kaçan Bayram G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı