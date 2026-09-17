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Kurtlar Vadisi'ndeki "Muhsin Yazıcıoğlu" detayı yeniden gündem oldu

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Kurtlar Vadisi'ndeki 'Muhsin Yazıcıoğlu' detayı yeniden gündem oldu
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Eski MİT Müşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisi hakkında inceleme başlatıldı. Kozinoğlu'nun ölümünden iki gün önce dizideki karakterin öldürülmesi ve sahnelerdeki "FG" plakası mercek altına alınırken, Muhsin Yazıcıoğlu'nun düşen helikopter pilotu Kaya İstektepe’nin isminin dizide kullanıldığı sahne de yeniden gündem oldu.

Eski MİT Müşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde senaristlerin ifadesine başvurulurken, dizide yer alan bazı sahneler ve simgeler yargı makamlarınca detaylıca inceleniyor.

SENARİSTLER "TESADÜF" DEDİ 

Kozinoğlu'nun hayatını kaybetmesinden iki gün önce yayınlanan bölümde, kendisini simgelediği değerlendirilen "Kazım Kaşifoğlu" karakterine ölüm emri verilmesi üzerine dizinin senaristleri savcılığa "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade verdi. Senaristler, senaryodaki bu zamanlamanın tamamen bir "tesadüf" olduğunu savundu.

"FG" PLAKA VE KAŞİFOĞLU KARAKTERİ İNCELENİYOR

Başsavcılık tarafından başlatılan incelemede, dizideki Kazım Kaşifoğlu karakterinin vatan haini olarak sunulup ardından öldürülmesi odağa alındı. Ayrıca sahnelerde yer alan "FG" plakalı aracın örgütsel bir mesaj taşıyıp taşımadığı da araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

KAYA İSTEKTEPE DETAYI YENİDEN GÜNDEMDE

Soruşturmayla birlikte dizinin geçmiş bölümlerindeki bir başka detay kamuoyunun dikkatini çekti. Dizideki "Halo" karakterinin helikopterle kaçırıldığı sahnede, helikopter pilotu rolündeki karaktere "Kaya İstektepe" isminin verildiği hatırlatıldı. Kaya İstektepe, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden pilotun gerçek adıydı. Dizideki senaryoda ise söz konusu pilot karakterinin işi bittikten sonra Memati karakteri tarafından öldürülmesi, yürütülen tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

Kaynak: Haberler.com
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