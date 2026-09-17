Haberler

Trabzonspor'un Galatasaray maçı güvencesi Muhammed Salah

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor'un Galatasaray maçı güvencesi Muhammed Salah Haber Videosunu İzle
Trabzonspor'un Galatasaray maçı güvencesi Muhammed Salah
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
+91 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Muhammed Salah, Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 4 gol ve 1 asistlik performansıyla Galatasaray karşılaşması öncesi takımının en önemli gol silahlarından biri oldu.

  • Muhammed Salah, Trabzonspor'un bu sezon Süper Lig'de attığı 9 golün 4'ünü kaydederek takımın en golcü oyuncusu oldu.
  • Salah, 4 gol ve 1 asistle takımının ligdeki gollerinin yarısından fazlasına doğrudan katkı sağladı.
  • Salah, Trabzonspor'un son 5 sezondaki ilk 5 hafta performansları içinde Nwakaeme ile birlikte en fazla gol atan oyuncu oldu.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü lider Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor'un gol güvencelerinden biri Muhammed Salah olacak.

TRABZONSPOR'UN FORMDA YILDIZI SALAH

Trabzonspor'un Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna girerek ilk kez bordo-mavili takım formasıyla sahaya çıkan tecrübeli futbolcu, ilk 11'de başladığı ligin ikinci karşılaşmasında Başakşehir karşısında rakip fileleri 2 kez havalandırarak takımının 2-1'lik galibiyetinde önemli rol oynadı. Karadeniz ekibinin daha sonra Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenildiği karşılaşmada da 1 gol atan başarılı oyuncu, dördüncü haftadaki Gençlerbirliği maçında kaydettiği penaltı golüyle ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.

TAKIMIN GOL YÜKÜNÜ SIRTLADI

Mısırlı yıldız, Trabzonspor'un ligde attığı 9 golün 4'üne imza atarak takımının ilk 5 haftadaki en golcü oyuncusu oldu. Salah, 5 haftada 9 gol kaydeden Karadeniz ekibinde 4 gol ve 1 asistle toplam 5 gole doğrudan katkı sağladı. Mısırlı futbolcu, böylece takımının ligdeki gollerinin yarısından fazlasına doğrudan katkıda bulundu.

SON 5 SEZONUN EN SKORERİ

Salah, Trabzonspor'da son 5 sezonun ilk 5 haftası dikkate alındığında en fazla gol atan oyuncu olarak öne çıktı. Mısırlı futbolcu, bordo-mavili takımın şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda ilk 5 haftada 4 gol kaydeden Nwakaeme ile aynı gol sayısına ulaştı.

İLK BÜYÜK MAÇI OLACAK

Muhammed Salah, Galatasaray maçıyla birlikte Türkiye'de ilk büyük karşılaşmasına çıkacak. Bordo-mavili takımın Mısırlı yıldızı, Liverpool'un sarı-kırmızılı takımı geçen sezon 4-0 yenerek elediği UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Salah, oyunda kaldığı 74 dakikada 1 gol atıp 1 asist yaptı. Salah, geçen sezon İngiliz ekibinin Galatasaray'a 1-0 yenildiği diğer iki karşılaşmada da forma giydi. Mısırlı oyuncu, grup maçında 28, son 16 turunun ilk karşılaşmasında ise 60 dakika sahada kaldı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
ABD ile Husiler Umman'da masaya oturdu! Kızıldeniz için kritik görüşme

Terlikli savaşçılar süper güce diz çöktürdü
Sakarya'da mantar toplayanların karşısına çıktı! Türkiye'nin en zehirli yılanlarından baran engereği görüntülendi

Mantar toplarken karşılaştılar! Ölü sandıkları an kıpırdadı
Ağlayan kadını fark eden Samsun polisi izi Şanlıurfa’daki bağ evine kadar sürdü: 2 milyon liralık dolandırıcılık yapanlar yakalandı

Polis ağlayan kadını fark etti! Anlattıkları operasyon başlattı
22 yaşındaki teknik direktörden Beyaz'a olay yanıt

Ülkenin konuştuğu Zeynep'ten Beyaz'a olay yanıt

Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıvedat cici:

sadece salaha güvenin tek o varsa sıkıntı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurban ve dualarla uğurlanan Çayelispor, tünelde mahsur kaldı

Şanssızlıklarına kesilen kurban ve edilen dualar bile çare olamadı
İstanbul'da futbol şöleni! Real Madrid ve Barcelona'nın maçları burada

Resmen açıklandı! Barcelona Kadıköy'e geliyor
MSB'den Yunanistan'a Meis uyarısı! 'Müsamaha göstermeyeceğiz'

MSB'den komşuya son uyarı! "Müsamaha göstermeyeceğiz"
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kamyonun nehre düşmesi sonucu 33 kişi hayatını kaybetti

Yasak olmasına rağmen yolcu taşıyordu! Kamyon nehre düştü: 33 ölü
Sivas'ta kayıp Büşra bebek soruşturmasında yeni gözaltı! Kardeşlerinin 'çadırdan alıp götürdü' dediği kişi yakalandı

Kardeşleri konuştu, o isim gözaltında! Ortada borç iddiası var
Kurtlar Vadisi'ndeki 'Muhsin Yazıcıoğlu' detayı yeniden gündem oldu

Vadi'deki "Muhsin Yazıcıoğlu" detayı yeniden gündem oldu
Fransa'da akaryakıt fiyatlarını protesto eden balıkçılar petrol deposuna girişi yeniden engelledi

Akaryakıt fiyatları balıkçıları ayağa kaldırdı! Petrol deposuna abluka