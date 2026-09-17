SPK duyurdu! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından yatırım fonları ve kredili işlemlere yönelik dikkat çeken kararlar aldı. Kurul, alınan kararların sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf ve istikrarlı bir ortamda işlemesini sağlamak ve yatırımcıların hak ve yararlarını korumak amacıyla hayata geçirildiğini bildirdi.

KREDİLİ İŞLEMLERDE ORAN YÜZDE 20'YE İNDİRİLDİ

SPK, Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'in 17'nci maddesi kapsamında kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinde uygulanan özkaynak koruma oranında değişikliğe gitti.

Buna göre, kredili işlemler devam ederken asgari yüzde 35 olarak uygulanan özkaynak koruma oranının, aracı kurumların kendi risk politikalarına uygun olması ve müşteri taleplerinin mümkün olduğunca gözetilmesi şartıyla yüzde 20 olarak uygulanabilmesine karar verildi.

2 EKİM'E KADAR GEÇERLİ OLACAK

Özkaynak koruma oranına ilişkin düzenlemenin ikinci bir duyuruya kadar ve 2 Ekim 2026 seans sonuna kadar geçerli olacağı belirtildi.

7 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİNİN FONLARINA İŞLEM KISITI

SPK'nın aldığı bir diğer karar ise 7 portföy yönetim şirketinin yatırım fonlarını kapsadı.

Kurul; Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, A1 Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Bulls Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu ve katılma payları Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören tüm yatırım fonlarının alım ve satım yönünde işleme kapatılmasına karar verdi.

BAZI FONLAR TASFİYE EDİLECEK

SPK ayrıca söz konusu 7 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu ve Kurul açıklamasında unvanları belirtilen yatırım fonlarının, SPK tarafından belirlenecek yöntemle tasfiye ettirilmesini kararlaştırdı.