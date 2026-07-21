FIFA'nın Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödeyeceği tazminat belli oldu
2026 Dünya Kupası’na 27 futbolcu gönderen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın FIFA'nın kulüp yardım programından alacağı tazminat belli oldu.
- Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, FIFA Kulüp Yardımları Programı kapsamında toplam 3 milyon 960 bin dolar tazminat alacak.
- Fenerbahçe 12 futbolcu için 1 milyon 840 bin dolar ile en yüksek tazminatı alacak.
- Galatasaray 10 futbolcu için 1 milyon 430 bin dolar, Beşiktaş ise 5 futbolcu için 690 bin dolar tazminat alacak.
2026 Dünya Kupası’nın sona ermesiyle birlikte, turnuvaya futbolcu gönderen kulüplerin FIFA Kulüp Yardımları Programı kapsamındaki ödemeleri netleşti. Süper Lig’in üç büyüklerinden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray toplam 3 milyon 960 bin dolar tazminat alacak.
BEŞİKTAŞ'IN ALACAĞI TUTAR
Beşiktaş (5 futbolcu - 690 bin dolar):
- Son 32 Turu (30 gün / 150 bin dolar): Emmanuel Agbadou
- Grup Aşaması (27 gün / 135 bin dolar): Orkun Kökçü, Hyeon-gyu Oh, Amir Murillo, Amir Hadziahmetovic
FENERBAHÇE'NİN ALACAĞI TUTAR
Fenerbahçe (12 futbolcu - 1 milyon 840 bin dolar):
- Yarı Final (43 gün / 215 bin dolar): N’Golo Kante
- Çeyrek Final (38 gün / 190 bin dolar): Sofyan Amrabat
- Son 16 Turu (34 gün / 170 bin dolar): Ederson, Nelson Semedo
- Son 32 Turu (30 gün / 150 bin dolar): Dominik Livakovic
- Grup Aşaması (27 gün / 135 bin dolar): Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci
GALATASARAY'IN ALACAĞI TUTAR
Galatasaray (10 futbolcu - 1 milyon 430 bin dolar):
- Son 16 Turu (34 gün / 170 bin dolar): Davinson Sanchez
- Son 32 Turu (30 gün / 150 bin dolar): Leroy Sane, Ismail Jakobs, Wilfried Singo
- Grup Aşaması (27 gün / 135 bin dolar): Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz