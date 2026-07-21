Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Gornik Zabrze'yi ağırlayacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle mücadele edecek.
MAÇ SAAT 21.00'DE
Chobani Stadı'ndaki müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma TV100'den canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Mert Günok, Oosterwolde, Skriniar, Ake, Semedo, Bartuğ Elmaz, Guendouzi, Fred, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Talisca.
Gornik Zabrze: Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Dietnz, Sadilek, Urbanski, Ikia Dimi, Khlan, Prekop.