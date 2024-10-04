Özgür Özel Gülşah Durbay ilişkisi iddiası yalanlandı mı?

Özgür Özel Gülşah Durbay ilişkisi iddiası! Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilişkisi olduğu ve hamilelik nedeniyle kürtaj yaptırdığı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı. Sosyal medya üzerinden bir video yayımlayarak yaşananları detaylandıran Durbay, hem kendi sağlık durumu hakkında bilgi verdi hem de bu iddiaların arkasındaki kişilere karşı hukuki mücadele başlattığını duyurdu. Ayrıca Durbay, bu iftiraların hem ailesini hem de kendisini derinden yaraladığını ifade etti. Peki, Özgür Özel Gülşah Durbay ilişkisi iddiaları ne? İşte detaylar!

GÜLŞAH DURBAY ÖZGÜR ÖZEL İLİŞKİSİ İDDİASI

Gülşah Durbay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kendisiyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında ilişki olduğu ve bu ilişkiden dolayı bebek aldırdığı iddialarının tamamen yalan olduğunu söyledi. Kanser tedavisi görmekte olan Durbay, bu süreçte ailesinin ve kendisinin bu tür asılsız iddialarla yıpratılmaya çalışıldığını belirtti. Durbay, bu iddiaların, belirli bir grup tarafından organize bir şekilde kendisini ve partisini hedef alan planlı saldırılar olduğunu vurguladı.

2 Ağustos'ta bağırsak rahatsızlığı nedeniyle İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde bir operasyon geçirdiğini ve sonrasında kolon kanseri teşhisi aldığını paylaşan Durbay, tedavi sürecinde olduğunu dile getirdi. Tedavisi devam ederken bir yandan da bu iftiralarla başa çıkmaya çalıştığını ifade etti ve şu sözlerle açıklamasına devam etti:

Teşhis sonrası, tüm uzman kadrolarla hem görevimi en güçlü şekilde devam ettirmek hem de en iyi tedaviyi alabilmek adına değerlendirmelerde bulunduk. Tüm süreci şeffaf bir şekilde sizlerle paylaşmak istiyordum. Fakat kız kardeşim riskli bir hamilelik geçirdiği ve erken doğum risk olması nedeniyle açıklama yapmayı onun ve doğacak olan yeğenimin sağlığını etkilememesi adına ertelemiştim.

Bana alçakça iftiralar atanlar yüzünden Dün İzmir Medicana Hastanesi'nde ilk kemoterapimi alırken ailem bu haberler nedeniyle, apar topar İstanbul'a, kardeşimin yanına gidip durumu açıklamak zorunda kaldı. Kendi hastalığımı, karnı burnunda bebek bekleyen kardeşime kendim açıklayamadım. Kendisiyle konuşamadım. Bunun acısını da asla unutmayacağım. Asla affetmeyeceğim.

Durbay, özellikle ailesini bu süreçte korumak istediğini, kız kardeşinin riskli bir hamilelik geçirdiğini ve bu tür iddiaların aile içerisinde büyük bir tedirginlik yarattığını söyledi. Kardeşinin sağlık durumu nedeniyle uzun süre bu iftiralara karşı açıklama yapmadığını, ancak durumun daha da ciddileşmesi üzerine sessizliğini bozmak zorunda kaldığını belirtti.

Gülşah Durbay, yaşadığı iftiralar karşısında hukuki süreç başlattığını ve bu süreçte 100'den fazla kişi ve kurum hakkında dava açtığını açıkladı. Bu iddiaları ortaya atan ve yayan kişiler hakkında hukuki süreçle sonuna kadar mücadele edeceğini söyleyen Durbay, bazı kişilerden özür mesajları aldığını, ancak bu saatten sonra özürlerin kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Sosyal medyada hızla yayılan bu iftiralar, özellikle Durbay'ın ailesi üzerinde büyük bir baskı oluşturdu. Kardeşiyle bu konuda konuşamadığını ve bunun kendisi için büyük bir acı olduğunu belirten Durbay, bu durumun etkisini asla unutmayacağını ve affetmeyeceğini vurguladı.

GÜLŞAH DURBAY HASTA MI, HASTALIĞI NE?

Öte yandan, Gülşah Durbay, kolon kanseri teşhisi aldıktan sonra tedavi sürecine başladığını belirtti. İlk kemoterapi seansını İzmir'de aldığını ve tedavisinin düzenli aralıklarla devam edeceğini ifade eden Durbay, bu zor dönemde yanında olan ailesine, dostlarına ve kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Hem sağlık sorunlarıyla mücadele ederken hem de bu iftiralarla uğraşmanın kendisini zorladığını belirten Durbay, en büyük motivasyonunun ise ailesi ve görevini sürdürme azmi olduğunu söyledi. Bu süreçte görevine en iyi şekilde devam edeceğini ve hem hukuki hem de siyasi olarak gereken mücadeleyi vereceğini sözlerine ekledi.