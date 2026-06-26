Haberler

Dünya Kupası'nda ilginç anlar! Gruptan çıkamadıklarını sanınca maç biter bitmez yere yığıldı

Dünya Kupası'nda ilginç anlar! Gruptan çıkamadıklarını sanınca maç biter bitmez yere yığıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Japonya ile İsveç 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Japonya grubu 5 puanla ikinci, İsveç ise 4 puanla üçüncü sırada bitirdi. Japonya ile berabere kalmasının ardından gruptan çıkamadıklarını sanarak maç sonunda yere yığılan Anthony Elanga'nın o görüntüsü kısa süre içerisinde gündem oldu.

  • 2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda Japonya ile İsveç 1-1 berabere kaldı.
  • Japonya grubu 5 puanla ikinci, İsveç 4 puanla üçüncü sırada tamamladı.
  • İsveçli oyuncu Anthony Elanga, maç bitiş düdüğüyle takımının elendiğini sanarak yere yığıldı.

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu 3. maçında Japonya ile İsveç 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Japonya grubu 5 puanla ikinci, İsveç ise 4 puanla üçüncü sırada tamamladı.

JAPONYA ÖNE GEÇTİ

İkinci yarıda rakip kalede gol arayan Japonya, 56. dakikada öne geçti. Doan ve Sagawara'nın kısa paslarla geliştirdiği atakta ceza yayı üzerindeki Maeda topla buluştu. Bu futbolcu ceza sahasına hareketlenip kalecinin sağından topu filelerle buluşturdu.

ELANGA'DAN MUHTEŞEM BİR GOL

Golün ardından İsveç'in yanıtı gecikmedi. 62. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Gyökeres'in pasında topla buluşan Elanga, ceza sahası dışından direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak, kaleci Suzuki'nin sağından filelere gitti.

İSVEÇ ADINI EN İYİ ÜÇÜNCÜLERE YAZDIRDI

Hollanda'nın 7 puanla lider olduğu grupta Japonya 5 puanla ikinci sırayı aldı. 4 puanı bulunan İsveç ise grup aşamasını 3. olarak tamamladı. 3 maçını da mağlubiyetle tamamlayan Tunus ise sonuncu olarak turnuvaya veda etti.

ELENDİKLERİNİ SANIP YERE YIĞILDI

Karşılaşmaya maç sonunda İsveçli oyuncu Anthony Elanga'nın üzüntüsü damga vurdu. Maçın hakeminin bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte yıldız oyuncu Elanga, takımlarının Dünya Kupası'na veda ettiğini sanarak yere yığıldı ve büyük üzüntü yaşadı. Bu anlar kısa süre içerisinde gündem oldu. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Kadir İnanır hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın dev çınarı devrildi! Kadir İnanır hayatını kaybetti
Yeşilçam’ın efsane ismine veda! Kadir İnanır’ın cenaze programı belli oldu

Yeşilçam'ın jönüne veda! Kadir İnanır’ın cenaze programı belli oldu
Bakan Çiftçi talimatı verdi! İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları

İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

''Kapıyı açmayan Cimbomlu olsun'' dediler, sonrasında olanlar bomba

''Kapıyı açmayan Cimbomlu olsun'' dediler, sonrasında olanlar bomba
Trabzonspor yeni transferini TFF'ye bildirdi

Süper Lig devi yeni yıldızını TFF'ye bildirdi! Golleriyle renk katacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracatçıya müjde: Reeskont kredilerinin yıllık limitini 5 milyar liraya çıkarıyoruz

Erdoğan kürsüden müjdeyi verdi! Kredilerde limit yükseltildi
Aziz Yıldırım'dan Dortmund'a rest

İsmail Kartal raporu verince saniyesinde resti çekti
Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası için karar verildi! Hepsi tek tek satılacak

Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası için karar verildi
Türkiye'den çifte depremin yıktığı Venezuela'ya yardım eli

Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı, Türkiye hemen harekete geçti
İmzalar atıldı! Amedspor transferde ilk bombasını patlattı

İmza atıldı! Amedspor transferde ilk bombasını yıldız isimle patlattı