Haberler

Ozan Güven cezaevine mi girecek? SON DAKİKA! Ozan Güven neden cezaevine giriyor?

Ozan Güven cezaevine mi girecek? SON DAKİKA! Ozan Güven neden cezaevine giriyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Son dönemde magazin ve hukuk gündeminin üst sıralarında yer alan Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a yönelik şiddet iddiaları nedeniyle aldığı hapis cezasıyla tekrar kamuoyunun odağına geldi. Peki, Peki, Ozan Güven cezaevine mi girecek? Ozan Güven neden cezaevine giriyor? Detaylar haberimizde...

Türkiye'nin sevilen oyuncularından Ozan Güven, geçtiğimiz yıllarda eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a yönelik şiddet iddialarıyla uzun süredir gündemde. Son gelişmelerle birlikte, Güven hakkında verilen 2 yıl 3 aylık hapis cezası kesinleşti ve ünlü oyuncunun cezaevine girip girmeyeceği sorusu milyonların merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, Ozan Güven cezaevine mi girecek? Ozan Güven neden cezaevine giriyor? Ozan Güven'in dava sürecine dair detaylar haberimizde!

OZAN GÜVEN CEZAEVİNE Mİ GİRECEK?

Türk tiyatrosu ve sinemasının sevilen oyuncularından Ozan Güven'in hukuki süreci son aylarda oldukça konuşuluyor. 2020 yılında eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a yönelik şiddet iddiaları nedeniyle başlayan dava, geçtiğimiz günlerde nihai kararını verdi. Ünlü oyuncu, mahkemenin verdiği 2 yıl 3 aylık hapis cezası sonrası cezaevine girip girmeyeceği merak konusu oldu.

İstinaf Mahkemesi, Ozan Güven'in başvurusunu reddederek yerel mahkemenin kararını onadı. Bu gelişmeyle birlikte Güven'in cezaevine teslim olacağı tarih de netleşti. Ceza 5 yılın altında olduğu için dosya Yargıtay'a taşınamıyor, bu durum kararın kesinleşmesini sağladı. Güncel infaz düzenlemelerine göre, oyuncu yaklaşık 45 gün hapis yatacak ve kısa sürede cezaevine girmesi bekleniyor. Gerekçeli kararın tebliğ edilmesinden sonra Güven'in iki hafta içinde cezaevine teslim olması zorunlu hale geldi.

Ozan Güven cezaevine mi girecek? SON DAKİKA! Ozan Güven neden cezaevine giriyor?

OZAN GÜVEN NEDEN CEZAEVİNE GİRİYOR?

Ozan Güven'in cezaevine girmesine neden olan olay, 2020 yılında eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a yönelik fiziksel şiddet iddialarıdır. Bu olay sonrası başlatılan yasal süreçte Güven, mahkeme tarafından darp suçu nedeniyle suçlu bulundu ve 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Oyuncu, bu karara karşı istinaf mahkemesine başvurdu ancak istinaf mahkemesi de yerel mahkemenin kararını bozmayarak cezayı onadı. Mahkemenin gerekçeli kararında, olayın detayları ve deliller doğrultusunda Güven'in eylemi net biçimde tespit edildi. Ayrıca, ceza 5 yılın altında olduğu için bu dosya Yargıtay aşamasına taşınamıyor, dolayısıyla karar kesinleşmiş durumda.

İnfaz düzenlemeleri kapsamında, ceza süresi göz önünde bulundurulduğunda Ozan Güven, yaklaşık 45 günlük hapis cezasını tamamlamak üzere cezaevine girecek. Bu süreç, hukuki anlamda oyuncunun zorunlu olarak cezasını çekmesini gerektiriyor.

Ozan Güven cezaevine mi girecek? SON DAKİKA! Ozan Güven neden cezaevine giriyor?

OZAN GÜVEN KİMDİR?

1979 doğumlu Ozan Güven, Türk sinema ve tiyatrosunun önemli isimlerinden biridir. Özellikle televizyon dizileri ve sinema filmlerindeki başarılı performanslarıyla geniş kitlelerce tanındı. Kariyerine tiyatro ile başlayan Güven, daha sonra ekranlarda dikkat çeken rollere imza attı.

Kariyerindeki önemli yapımlardan bazıları arasında "İstanbul Kırmızısı", "Kaptan Feza", "Aşk Tesadüfleri Sever" ve "Masumlar Apartmanı" gibi projeler yer alır. Oyunculuğunun yanı sıra tiyatro sahnelerinde de aktif olan Güven, hem dramatik hem de komedi rolleriyle tanınmaktadır.

Ancak son yıllarda, eski sevgilisine yönelik şiddet iddiaları nedeniyle adı hukuki süreçlerle anılan oyuncu, sosyal ve profesyonel hayatında önemli bir sınav veriyor.

OZAN GÜVEN 7 KOCALI HÜRMÜZ PROJESİNDEN ÇIKARILDI MI?

Ozan Güven'in bu hukuki süreç, sanat kariyerinde de önemli etkiler yarattı. Şiddet iddialarının ortaya çıkmasının ardından, oyuncu rol aldığı Babil dizisinden çıkarıldı. Ardından, "7 Kocalı Hürmüz" adlı tiyatro projesine dahil olduysa da sosyal medyadan gelen yoğun tepki sonrası bu kadrodan da çıkarıldı.

Bu gelişmeler, Güven'in sanat hayatında ciddi bir durgunluk dönemine girmesine yol açtı. Ceza sürecinin tamamlanmasının ardından ise kariyerine nasıl devam edeceği ve sektördeki konumu tekrar tartışılmaya başladı. Uzmanlar, ünlü oyuncunun bu olaylardan sonra toparlanmasının zor olacağını belirtiyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı

İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı
Ölümden dönen İrem Helvacıoğlu cephesinden ilk açıklama

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Sağlık durumu hakkında ilk açıklama
İstanbul'da kanlı pusu! Sokakta yürüyen 3 kişiyi silahla vurarak öldürdü

İstanbul'da kanlı pusu! Sokakta yürüyen 3 kişiyi silahla vurup öldürdü
Zehra Güneş'in mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü

Mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü
İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı

İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı
Kadın gazeteciye kan donduran taciz: Seni paramparça etmeden...

Kadın gazeteciye kan donduran taciz: Seni paramparça etmeden...
Annesine mesaj atan iş arkadaşını öldürdü

Annesine atılan mesajı görünce gözü döndü! Kurşun yağdırdı
Skor bile aynı! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki intikamını Liverpool aldı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki intikamını Liverpool aldı
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
10 ultra lüks araca el konuldu! Piyasa değerleri dudak uçuklatıyor

10 ultra lüks araca el konuldu! Piyasa değerleri dudak uçuklatıyor
Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte 3 ay sonra göreceği rakam

Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte göreceği rakam
Barış Atay, üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz

Üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz
Selen Görgüzel isyan etti: Allah'a havale ettim

İsyan etti! ! İmalı mesajı akıllarda soru işareti bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.