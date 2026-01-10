Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında Bebek Otel ile Beşiktaş'taki Klein Phönix'in de bulunduğu 6 eğlence mekanına eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyon sırasında oyuncu Can Yaman'ın gözaltına alındığı ileri sürüldü.

6 EĞLENCE MEKANINA EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde, İstanbul'un farklı noktalarında bulunan 6 gece mekânına eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Beşiktaş'taki Klein Phönix ile Bebek Otel'in de aralarında yer aldığı işletmelerde arama yapıldığı öğrenildi.

EMNİYET VE JANDARMA EKİPLERİ OPERASYONA KATILDI

Emniyet ve jandarma ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen baskınlarda, söz konusu mekânlarda detaylı inceleme yapıldı. Ekiplerin operasyon sırasında çeşitli delillere yönelik çalışma yürüttüğü belirtildi.

CAN YAMAN GÖZALTINA ALINDI

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre; emniyetin gece mekanlarına yönelik yaptığı aramalar sırasında ünlü oyuncu Can Yaman da gözaltına alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği, operasyon kapsamındaki incelemelerin sürdüğü bildirildi. Yetkililerden yapılacak resmi açıklamaların beklendiği ifade edildi.

DAHA ÖNCE DE GÖZALTILAR YAŞANMIŞTI

Öte yandan, aynı soruşturma kapsamında daha önce Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam, Nilüfer Batur Tokgöz ve Ceren Alper de gözaltına alınmıştı.

Hamdi Alkan'ın eski eşi şarkıcı Selen Görgüzel, "Survivor" yarışmasına katılmış, elenmesinin ardından Türkiye'ye dönmüştü. Görgüzel uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu çok sayıda kişi hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.