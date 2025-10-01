Washington'dan gelen görüntüler, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay'ın Beyaz Saray bahçesinde yaptığı özel sohbet, AP kameralarına yansıdı ve takipçilerini hem şaşırttı hem de tartışmanın merkezine taşıdı. Peki, NTV Washington muhabiri Hüseyin Günay'ın olayı nedir? Hüseyin Günay ne dedi? Hüseyin Günay'ın olayına dair detaylar haberimizde...

NTV WASHİNGTON MUHABİRİ HÜSEYİN GÜNAY'IN OLAYI NEDİR?

NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay, ABD'de yaşanan bir olayla gündeme geldi. Trump-Netanyahu görüşmesinin ardından Beyaz Saray bahçesinde gerçekleşen sohbet sırasında Anadolu Ajansı kameramanı Yasin Öztürk ile konuşması, ABD merkezli Associated Press (AP) kameralarına yansıdı. Bu görüntüler sosyal medya üzerinden hızla yayıldı ve tartışmalara yol açtı.

Günay'ın sözleri, Türkiye'de ve uluslararası medya organlarında yoğun biçimde konuşulurken, olayın ardından Hüseyin Günay sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bu açıklama, hem mesleki duruşu hem de kişisel mutluluğunu yansıtması açısından dikkat çekti.

HÜSEYİN GÜNAY NE DEDİ?

AP kamerasına yansıyan görüntülerde Hüseyin Günay'ın ifadeleri dikkat çekti. Sohbet sırasında dile getirdiği sözler, sosyal medyada farklı yorumlara yol açtı:

"Biz aldık ama babayı aldık."

"Hakan Fidan'ın üstüne oynuyorlar."

"Bilal, damat, Hakan Fidan kavgası var. Üç ekibin kavgası."

Görüntüler hızla sosyal medyada yayıldı ve çeşitli tartışmalara neden oldu. Bu sözler, özellikle Washington'da görev yapan gazeteciler ve siyasi gözlemciler tarafından mercek altına alındı.

HÜSEYİN GÜNAY VİDEOSU

Hüseyin Günay'ın bu sözleri AP tarafından kaydedilen görüntülerde net biçimde görülüyor. Videoda, Günay'ın meslektaşıyla gerçekleştirdiği özel sohbet sırasında gündeme dair yorumları yer alıyor. Görüntüler sosyal medyada viral hale geldi ve pek çok haber kanalı tarafından paylaşıldı.

HÜSEYİN GÜNAY AÇIKLAMASI

Olay sonrası Hüseyin Günay, sosyal medya platformu X'te (eski Twitter) açıklamada bulundu. Günay, paylaştığı mesajda yaşanan talihsiz duruma rağmen gündemini başka bir gelişme ile paylaşmak istediğini belirtti:

"Bugün gündemdeki talihsiz yerim başka ama sizinle paylaşmaya can attığım bir haber vardı. Bugüne denk geldi, tamamen tesadüf. Mutluluğumu sizinle paylaşmak ve bu sevincimize ortak olmanızı isterim. Baba oldum, artık hüso baba diyeceksiniz."

Günay'ın bu açıklaması, gündemdeki tartışmaların yanında kişisel mutluluğunu takipçileriyle paylaşması açısından önem taşıyor.

NTV WASHİNGTON MUHABİRİ HÜSEYİN GÜNAY KİMDİR?

Hüseyin Günay, NTV'nin Washington Temsilcisi olarak uzun yıllardır görev yapıyor. ABD'deki siyasi ve diplomatik gelişmeleri yakından takip eden Günay, özellikle Beyaz Saray ve Kongre odaklı haberciliğiyle tanınıyor. Uluslararası medya ile ilişkileri güçlü olan Günay, haberlerinde hem diplomatik hem de siyasi ayrıntılara dikkat eden bir gazeteci olarak biliniyor.

Olayın ardından Günay, sosyal medya hesabını kapatmasıyla da gündeme geldi. Bu adım, yaşanan tartışmaların ardından özel hayatını ve profesyonel imajını koruma amacı taşıdığı şeklinde yorumlandı.