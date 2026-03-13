Niksar'da 5,5 büyüklüğünde deprem: Yetkililerden ilk açıklama

Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 03.35'te 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Niksar olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem, Tokat'ın yanı sıra Samsun, Çorum, Amasya, Sinop ve çevre illerde de hissedildi.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, Niksar ilçesi ile ilçedeki Aysel Nadide Başar Yatılı Bölge Ortaokulu'nda incelemede bulundu.

Köklü, gazetecilere, depremin ilk anından itibaren kaymakamlar ve AFAD ekiplerinin devreye girdiğini, acil alan taraması yapıldığını söyledi.

Hem polis hem de jandarma bölgesinde ciddi bir sıkıntı olmadığına işaret eden Köklü, şöyle konuştu:

"Bazı ilçelerdeki bazı okullarda sıva çatlağı, bazı yerlerde küçük hasar var. Gün ağarıyor. Daha detaylı alan taraması yapılacak. Bazı vatandaşlarımızın panik nedeniyle hastanelere başvurduğu, bazı yurtlardaki öğrencilerimizin panik nedeniyle basit, ufak yaralanmalara maruz kaldığı anlaşılıyor ama onun haricinde çok bizi üzecek bir konu şimdilik görünmüyor."

Köylerde de ilk alınan izlenime göre ciddi bir sıkıntı bulunmadığını vurgulayan Köklü, "Ama depremi hissetmiş insanlar, dışarı çıktılar. Köylerdeki evler genellikle tek veya iki katlı olduğu için ilçe merkezine göre daha az hissedilme var. Endişe edecek bir durum şimdilik görünmüyor." ifadelerini kullandı.

Köklü, daha sonra Erbaa ilçesinde incelemede bulundu.

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Köklü, Niksar merkezli depremin burada da hissedildiğini belirtti.

Vatandaşların biraz panik yaptığını dile getiren Köklü, "Bazı binalarımızda sıva çatlakları, ufak tefek dökülmeler var. Tabii bunları yorumlayabilmemiz, anlayabilmemiz için teknik personelimizin detaylı incelemesinin sonuçlarını görmemiz lazım." diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile AFAD ve Özel İdare personelinin teknik ekiplerinin sahada olduklarını anlatan Köklü, şunları kaydetti:

"Buna ilave olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ilave teknik personel desteğini de hemen devreye soktu. İlave personel de ilimizde olacak. Dolayısıyla detaylı araştırmaları hızlandıracağız. Bu araştırmalar neticesinde eğer ilave tedbirler almak gerekiyorsa onları da alacağız. Endişelenecek bir durum yok."

Samsun Valisi Orhan Tavlı da deprem nedeniyle kendilerine olumsuz bir durum iletilmediğini ifade etti.

Amasya Valisi Önder Bakan ise depremin ardından kendilerine yansıyan bir olumsuzluk olmadığını kaydetti.

Çorum Valisi Ali Çalgan da ilgili birimlerin sahada inceleme yaptıklarını, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını dile getirdi.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Niksar merkezli meydana gelen ve civar illerde de hissedilen 5,5 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yazıcıoğlu, "Deprem sonrası olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Gelişmeler ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Allah milletimizi, memleketimizi her türlü afetten korusun." değerlendirmesinde bulundu.

Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, depremin bölgede çok şiddetli hissedildiğini belirterek, "Toplanma alanlarımız belirlendi. Şu ana kadar hiçbir olumsuz duruma rastlamadık. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmadan güvenli alanlarda beklemelerini öneriyorum. Yetkililerden gelecek bilgi doğrultusunda bilgilendirmeye devam edeceğiz." dedi.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ise ilçede herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını vurgulayarak, "Vatandaşlarımız itfaiye sesiyle panik olmuş olabilir. O saatte elektrik kaynaklı bir yangın sebebiyle itfaiye ekiplerimiz dışarı çıkmıştı. Kaymakam Beyle de görüştük. Köylerimizde de herhangi bir olumsuz durum olmadığını öğrendik." ifadelerini kullandı.

AFAD Samsun İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tokat ilimizin Niksar ilçesinde saat 03.35'te meydana gelen ve Samsun, Amasya, Ordu, Sivas illerimizde de hissedilen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." bilgisine yer verildi.

Öte yandan Tokat'ın ilçelerinde depremi hisseden bazı vatandaşlar sokaklara çıktı.

Depremin etkisiyle bazı binaların sıvalarında dökülme oldu, asma tavanlar düştü.

Aysel Nadide Başar Yatılı Bölge Ortaokulunun duvarlarında da küçük çaplı çatlaklar ve sıva dökülmeleri meydana geldi.

Deprem, güvenlik kameralarınca da kaydedildi.