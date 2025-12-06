Niğde tabal gastronomi evi, 125 yıllık Michelin Guide listesine giren ilk belediye işletmesi oldu

Niğde Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Tabal Niğde Gastronomi Evi, dünya gastronomisinin en prestijli derecelendirme sistemi olan Michelin Guide (Michelin Rehberi) tarafından ödüllendirildi. İşletme, Michelin Guide 2026 seçkisinde "Bib Gourmand" kategorisinde yer alarak Türk mutfağı ve yerel yönetimler adına önemli bir başarı elde etti.

Profesyonel Dokunuşla Gelen Tarihi Başarı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in kentin gastronomi kültürünü dünyaya tanıtmak amacıyla başlattığı proje, titiz bir çalışma süreciyle uluslararası standartlara ulaştı. Ferah Güneri Bircan ve kurucusu olduğu Horeca Mimarlık ekibinin; isimden kurumsala, projeden menüye kadar tüm süreçlerini tasarladığı Tabal Gastronomi Evi, Michelin Rehberi'nin 125 yıllık tarihinde listeye girmeyi başaran ilk belediye işletmesi oldu.

Yüksek Kalite ve Makul Fiyat: Bib Gourmand

Milyonlarca dolarlık yatırımlarla kurulan özel markaların ve ünlü şeflerin yarıştığı sektörde, bir belediye iştirakinin bu listeye girmesi dikkat çekti. Tabal Gastronomi Evi'nin layık görüldüğü "Bib Gourmand" ödülü, Michelin değerlendirmelerinde "Fiyat-performans açısından mükemmel restoranlar" ile "Yüksek kalite yemek ve makul fiyat" dengesini sağlayan işletmelere veriliyor.

Rakamlarla Michelin 2026 Tablosu

Michelin Rehberi'nin Türkiye 2026 seçkisi, elde edilen başarının önemini sayısal verilerle de ortaya koyuyor. Rehberin bu yılki Türkiye listesinde toplam 171 restoran yer aldı. Bu işletmelerden sadece 17'si Michelin Yıldızı almaya hak kazanırken, Tabal Gastronomi Evi'nin girdiği "Bib Gourmand" kategorisine Türkiye genelinde yalnızca 39 restoran seçilebildi. Listede ayrıca 115 "Tavsiye Edilen" ve 13 "Yeşil Yıldız" sahibi mekan bulunuyor. Niğde Belediyesi, bu zorlu elemeyi geçen tek kamu iştiraki olarak listeye adını yazdırdı.

Lezzet Tutkunları İçin Yeni Rota: Neden Tabal?

Peki, gastronomi meraklıları neden rotasını Niğde'ye çevirmeli? Öncelikle Tabal, Michelin'in tescillediği üzere, "lüks lezzeti ulaşılabilir fiyatlarla" sunuyor. Sadece bir yemek değil, Niğde'nin köklü mutfak mirasını modern tekniklerle deneyimleme fırsatı vadediyor. Oluşturulan atmosfer, ziyaretçilere bir belediye işletmesinden çok, üst düzey bir "fine-dining" restoranı deneyimi yaşatıyor. Hem bütçe dostu olması hem de uluslararası standartlardaki menüsüyle Tabal, İç Anadolu'nun yeni lezzet durağı olarak öne çıkıyor.

Niğde Mutfağı Dünya Sahnesinde

Yerel lezzetleri modern sunumlarla birleştiren Tabal, yıldız kategorisinden önceki en prestijli basamak kabul edilen bu ödülle Niğde mutfağını dünya gastronomisinin gündemine taşıdı. Belediye yetkilileri, bu başarının hem şehir hem de ülke tanıtımı için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.