Ferdi Kadıoğlu yeni piyasa değeriyle kariyer rekoru kırdı

Transfermarkt, Premier Lig takımlarında forma giyen tüm futbolcuların piyasa değerini güncelledi. Bu güncellemeyle birlikte Premier Lig'de top koşturan milli oyuncularımız Ferdi Kadıoğlu, Altay Bayındır ve Enes Ünal'ın da yeni piyasa değerleri belli oldu.

FERDİ'DEN KARİYER REKORU

Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu'nun 30 milyon Euro olan piyasa değeri 5 milyon euro yükseldi. Milli yıldız, böylece 35 milyon Euro piyasa değeri ile ile kariyerinin en yüksek değerine ulaştı.

ALTAY BAYINDIR VE ENES DE DÜŞÜŞ

Manchester United forması giyen Altay Bayındır'ın piyasa değeri 7 milyon Euro'dan 5 milyon Euro'ya, Bournemouth forması giyen Enes Ünal'ın ise 8 milyon Euro'dan 7 milyon Euro'ya geriledi.