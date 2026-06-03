Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'de mahkemenin "mutlak butlan" kararı sonrası yaşanan krize değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Dikkat ederseniz bu gelişmeler, bu rakamlar bizim ana muhalefetin hiç mi hiç gündeminde değil. Ne ülkenin meseleleriyle ilgileniyorlar ne de dünyada ne olup bittiğini takip ediyorlar. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, hakaret var. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var. Bir ara aynı muameleyi "gel" deyince koşa koşa gelen eski cumhurbaşkanı adaylarına da yapmışlar. Onu da günlerce linç etmişlerdi. Acı, zulüm de olsa o hain ve işbirlikçi olma sırasını savdı, şimdi yerini bir başkasına bıraktı. Yarın muhtemelen benzer ithamlara bugün alkışlananlar maruz kalacak.

"YAŞANANLAR ANA MUHALEFET PARTİSİNİN İÇ MESELESİDİR"

Ana muhalefeti esir alan bu sağlıksız ruh hâli değişmedikçe anlaşılan o ki herkes bir gün hedef tahtasına konulacak. Siyaseti halka hizmet vasıtası yerine kariyer ve kazanç kapısı olarak görenlerin çarpık zihniyeti değişmedikçe bu utanç sahnelerine muhtemelen yarın yenileri eklenecek. Yaşananlar elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz."

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