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Onur Akın'dan Kılıçdaroğlu'na bir darbe daha: Eserlerimi izinsiz kullanmayın

Onur Akın'dan Kılıçdaroğlu'na bir darbe daha: Eserlerimi izinsiz kullanmayın
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CHP için verilen mutlak butlan kararının ardından, "Meşru başkan Özgür Özel’dir. Sonuna kadar yanındayım." diyerek tarafını belli eden ünlü sanatçı Onur Akın'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir darbe daha geldi. Geçmişte "Geliyor Kılıçdaroğlu" şarkısını yapan Akın eserlerinin izinsiz kullanılmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'na seslenen Akın, "Şarkılarımı kullanmayın, aksi halde yasal yollara başvuracağım" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemenin mutlak butlan butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığı koltuğuna dönmesinin yankıları sürerken, bir dönem Kılıçdaroğlu'na yakın olan ünlü sanatçı Onur Akın'dan yeni açıklama geldi.

ONUR AKIN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA REST

Geçtiğimiz hafta, "Meşru başkan Özgür Özel’dir. Sonuna kadar yanındayım." diyerek Özgür Özel'e desteğini açıklayan Akın bir kez daha Kılıçdaroğlu'na resti çekti.

"ŞARKILARIMI KULLANMAYIN"

Geçmişte, "Geliyor Kılıçdaroğlu" şarkısını yapacak kadar Kılıçdaroğlu destekçisi olan Onur Akın, artık eserlerinin izinsiz kullanılmasını istemedi. Akın, "Şarkılarımı kullanmayın, aksi halde yasal yollara başvuracağım" diyerek Kılıçdaroğlu'na seslendi.

Kaynak: Haberler.com
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