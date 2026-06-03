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AYM'den sporcu vergileriyle ilgili hak ihlali kararı

AYM'den sporcu vergileriyle ilgili hak ihlali kararı
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Anayasa Mahkemesi, spor kulüplerinin ödemediği gelir vergisinin sporculardan alınmasına imkan sağlayan kanun hükmünü Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

  • Anayasa Mahkemesi, spor kulüplerinin ödemediği gelir vergisinin sporculardan alınmasına imkan sağlayan kanun hükmünü iptal etti.
  • İptal edilen kural, sporcuların yıllık gelir vergisi beyannamesinde mahsup yapabilmesi için vergi sorumlusunun vergiyi ödemiş olmasını şart koşuyordu.
  • AYM, kuralın mülkiyet hakkına ölçüsüz müdahale ettiğine ve orantılılık ilkesine aykırı olduğuna hükmetti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), spor kulüplerinin ödemediği gelir vergisinin sporculardan alınmasına imkan sağlayan kanun hükmünü Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Antalya 1. Vergi Mahkemesi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 72. maddesinde düzenlenen ve "sporcuların ücret gelirleri üzerinden kesilen vergilerin, tevkifat yapmakla sorumlu olanlarca vergi dairesine ödenmemesi durumunda ödenmeyen bu vergilerin sporcular tarafından verilen yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan vergilerden mahsup edilememesini" öngören kuralın iptali için AYM'ye başvurdu.

Mahkemenin başvurusunda, itiraz konusu kuralla, gelir vergisi kesintisinin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsubu için vergiyi tevkif etmekle sorumlu olanların bu vergileri ödemiş olması şartının getirilmesinin sporcuların mülkiyet hakkına ölçüsüz bir müdahale oluşturduğu belirtildi.

Başvuruda, bu durumun farklı spor kulüpleriyle sözleşmesi olan sporcular açısından eşitsizliğe neden olduğu ifade edildi. Yüksek Mahkeme, söz konusu kuralı Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

ORANTILILIK İLKESİNE AYKIRI BULUNDU

AYM'nin kararında, mülkiyet hakkının, kişiye başkasının hakkına zarar vermemek ve kanunların koyduğu sınırlamalara uymak koşuluyla sahibi olduğu şeyi dilediği gibi kullanma, onun semerelerinden yararlanma ve ondan tasarruf etme imkanı veren bir hak olduğu anlatıldı.

Kararda, şu değerlendirmeler yer aldı:

"Ücretlerden kaynağında kesilen vergilerin ödenmesinden doğal olarak vergi sorumlularının yükümlü olduğu ve kesinti yapılan vergilere ilişkin olarak vergi mükelleflerinin bu aşamada herhangi bir tasarruf yetkisinin bulunmadığı şüphesizdir. Ayrıca kesilen vergilerin vergi sorumlusu tarafından ödenmemesi durumunda 21 Temmuz 1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca vergi borcunun sorumlulardan cebren tahsili de mümkündür. Bu itibarla kaynağında kesilen vergilerin vergi sorumluları tarafından ödenmemesi durumunda vergi mükellefinden tahsil edilmesine imkan tanıyan kuralın kişilere aşırı bir külfet yüklediği ve kuralın orantılılık ilkesine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır."

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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