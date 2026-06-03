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Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif

Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif
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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Adli Tıp Kurumu'na kan ve saç örneği veren isimlerden Onur Tuna, Özgür Deniz Cellat ve Zehra Hanzade Gürkanlar'ın test sonucu pozitif çıktı.

  • Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Onur Tuna'nın numunelerinde THC (esrar etken maddesi) tespit edildi.
  • Özgür Deniz Cellat'ın laboratuvar analizlerinde esrar etken maddesi saptandı.
  • Zehra Hanzade Gürkanlar'ın kan ve saç örneğinde kokain metabolitleri tespit edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor.

3 İSMİN DAHA TEST SONUCU POZİTİF

Son olarak soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerin Adli Tıp Kurumu'ndaki biyolojik laboratuvar sonuçları savcılığa ulaştı. Saç, kan ve idrar analizlerinin ardından hazırlanan raporda, maddelerin türleri tek tek belirlendi. 

Rapora göre; ünlü oyuncu Onur Tuna’nın numunelerinde uyuşturucu esrar etken maddesi olan THC (Tetrahidrokannabinol) tespit edildi. Sosyal medya fenomeni Özgür Deniz Cellat’ın yapılan laboratuvar analizlerinde de yine aynı şekilde esrar etken maddesi saptandı.

Onur Tuna

Soruşturmanın en ağır bulgularından biri ise dijital içerik üreticisi Zehra Hanzade Gürkanlar'ın raporunda yer aldı. Gürkanlar'ın Adli Tıp Kurumu'na teslim edilen hem kan hem de geriye dönük madde kullanımını kesin olarak kanıtlayan saç örneğinde tehlikeli uyuşturucu maddelerden kokain metabolitleri tespit edildi.

Zehra Hanzade Gürkanlar

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Serenay Sarıkaya Mabel Matiz ve Berkay Şahin gibi kamuoyunun yakından tanıdığı çok sayıda ismin bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.  Gözaltına alınan isimlerden, 'ünlülerin doktoru' olarak tanınan Mehmet Rahşan tutuklanmıştı.

Kaynak: Haberler.com
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