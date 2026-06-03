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Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'in son halini görenler inanamıyor

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'in son halini görenler inanamıyor
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Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı 'Barbie Gamze' karakteri ile adından söz ettiren İpek Erdem'in son hali gündem oldu. Ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimini gören takipçileri; "Kadın hiç yaşlanmamış", "Saç rengi hariç hiç değişmemiş" ve "Filtre değilse maşallah" şeklinde yorumlar yaparak Erdem'in zamana meydan okuyan güzelliğine hayran kaldı.

Bir döneme damgasını vuran efsane gençlik dizisi "Hayat Bilgisi"nde canlandırdığı 'Barbie Gamze' karakteriyle hafızalara kazınan İpek Erdem, son görüntüsüyle sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimini gören takipçileri, Erdem'in güzelliği karşısında hayranlıklarını gizleyemedi.

SAÇ RENGİ DEĞİŞTİ, GÜZELLİĞİ AYNI KALDI

Ekranların unutulmaz yapımlarından olan Hayat Bilgisi'nin üzerinden yıllar geçmesine rağmen, dizinin Barbie'si İpek Erdem adeta zamana meydan okuyor. Sosyal medyada paylaşılan son fotoğraflarıyla kısa sürede gündem olan başarılı oyuncu, doğal güzelliğiyle büyük beğeni topladı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

İpek Erdem'in son halini gören sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun paylaşımlarının altına adeta yorum yağdırdı. Erdem'in yıllara meydan okuyan görüntüsü için takipçileri; "Kadın hiç yaşlanmamış", "Saç rengi hariç hiç değişmemiş" ve "Filtre değilse maşallah" şeklinde övgü dolu ifadeler kullandı. Zaman içindeki tarz değişikliğine rağmen yüz hatlarının ve enerjisinin hiç değişmediğini belirten hayranları, Barbie Gamze'yi özlemle andı.

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