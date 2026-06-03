Haberler

Otobüs durağındaki bankta ölü bulundu

Otobüs durağındaki bankta ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da 57 yaşındaki Sadık Parlak, adliyedeki işlemlerinin ardından otobüs durağı yakınındaki bankta ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Antalya'da 57 yaşındaki adam otobüs durağı yakınındaki bank üzerinde ölü bulundu. Hayatını kaybeden adamın sabah saatlerinde adliyedeki işlemlerinin ardından durağa geldiği öğrenildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Antalya Adliyesi önündeki bankta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüs durağındaki bankta bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar durumu yakın noktadaki polis merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Sadık Parlak'ın (57) nabzının atmadığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Parlak'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olay yeri incelemesinin ardından Parlak'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adliyeden çıkıp durağa gelmiş

Öte yandan, Sadık Parlak'ın sabah saatlerinde Antalya Adliyesi'ne bir dosyası için geldiği, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ise durağa gelerek bir süre bankta uzandığı ve hayatını kaybettiği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, Türkiye'ye iade edilecek

ABD'den "Umut Altaş" kararı! Türkiye'ye iade edilecek
Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak

"Yapamaz" denileni yapıyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim olduğunu tahmin edemezsiniz! Yıldız ismin genç hali olay oldu

Kim olduğunu görenler hayret ediyor
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı

Aman dikkat! Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunup silahla başından vurdu

14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunup silahla başından vurdu
Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti

Trump'tan kritik nükleer mesajı! Hamaney detayı büyük ses getirecek
CHP'li Bülent Tezcan hakkında 'aile boyu kıyak' iddiası

Bülent Bey bu nedir?

Galatasaray'dan Barış Alper için bomba karar

Hiç beklemediği bir şey oldu!

İTÜ yönetimi şikayet etti, 8 çalışan dolandırıcılıktan gözaltına alındı

Türkiye'nin köklü üniversitesinde milyonlarca liralık vurgun