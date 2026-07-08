NATO ZİRVESİ KARARLARI 2026: Ankara NATO Zirvesi'nde hangi kararlar alındı? NATO Zirvesi sonuç bildirgesi

Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından merakla beklenen sonuç bildirgesi kamuoyuyla paylaşıldı. Bildirgede NATO'nun kolektif savunma anlayışına bağlılık bir kez daha vurgulanırken, "Güçlü Avrupa" hedefi ön plana çıktı. Peki, Ankara NATO Zirvesi'nde hangi kararlar alındı? NATO Zirvesi sonuç bildirgesi haberimizde.

NATO ZİRVESİ KARARLARI 2026

Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde, müttefik ülkelerin NATO'nun kolektif savunma ilkesi olan 5. maddeye ve transatlantik bağa yönelik "sarsılmaz bağlılıklarını" teyit etmek amacıyla bir araya geldiği belirtildi.

Bildirgede şu ifadeler yer aldı:

"Bir müttefike yönelik saldırı, tüm müttefiklere yönelik saldırıdır. Birliğimiz, dayanışmamız ve kolektif gücümüz, özgür ve demokratik uluslardan oluşan İttifak'ımızdaki 1 milyar vatandaş için barış, güvenlik ve refahın temeli olmaya devam etmektedir. Caydırıcılık ve savunmaya yönelik 360 derece yaklaşımımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz."

Açıklamada ayrıca Rusya'nın Avrupa-Atlantik güvenliği ile istikrarına yönelik uzun vadeli tehdidine ve terörizmin devam eden tehdidine karşı müttefiklerin Lahey Savunma Taahhüdü'nü hayata geçirdiği belirtildi.

Bildiride, Avrupalı müttefikler ile Kanada'nın 2025 yılı içerisinde temel savunma ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarını 139 milyar dolardan fazla artırdığı bilgisi de paylaşıldı.

Sonuç bildirgesinde ayrıca şu açıklamalara yer verildi:

"Bugün Ankara'da, 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşmasını duyuruyor, kolektif üretim kapasitemizi artırma ve inovasyonu hızlandırmak için sanayiyle birlikte çalışma taahhüdünde bulunuyoruz. Müttefikler arasındaki savunma ticareti engellerini ortadan kaldırma çalışmalarımızı sürdürecek, savunma sanayisindeki derinliği ve işbirliğini en üst düzeye çıkarmak için NATO ortaklıklarından yararlanacağız."

Metinde, geleceği inşa etmek amacıyla daha güçlü bir NATO içerisinde daha güçlü bir Avrupa ve modernize edilmiş bir ittifak hedeflendiği ifade edildi. Avrupalı müttefikler ile Kanada'nın ABD ile birlikte NATO'nun savunmasında daha fazla sorumluluk üstlendiği de bildirgede yer aldı.

NATO'nun caydırıcılığı ve savunmasının uzay ile siber unsurlarla desteklenen uygun nükleer, konvansiyonel ve füze savunma kabiliyetleri üzerine kurulu olduğu belirtilirken, muharebe üstünlüğünün korunmasına yönelik kararlılık da vurgulandı.

Bildirgede bu kapsamda şu ifadeler kullanıldı:

"Silahlı kuvvetlerimizi konuşlandırma, destekleme ve sürdürülebilirliğini sağlama kapasitemize yatırım yapıyor; derinlikte hassas vuruş, entegre hava ve füze savunması, insansız sistemler, ileri teknolojiler ve istihbarat kabiliyetleri dahil olmak üzere tüm alanlarda belirlenen kabiliyet hedeflerimizi hayata geçiriyoruz. Birbiriyle uyumlu çalışabilen transatlantik muharebe bulutu geliştiriyor ve güçlü yapay zeka modellerini benimsiyoruz."

ANKARA NATO ZİRVESİ'NDE HANGİ KARARLAR ALINDI?

Sonuç bildirgesinde Ukrayna'ya yönelik desteğin sürdürüleceği açıklandı. Metinde, Ukrayna'nın transatlantik güvenliğe katkı sağladığı belirtilerek müttefiklerin ülkenin özgürlüğünü, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmasına yönelik desteklerini sürdürdüğü ifade edildi.

Bildirgede şu açıklama yer aldı:

"Müttefikler, bu desteğin uzun vadede adil, öngörülebilir ve sürdürülebilir olması gerektiğinin altını çiziyor. Müttefikler, 2026 yılı için Ukrayna'ya askeri teçhizat, yardım ve eğitim desteği kapsamında 70 milyar avro taahhüdünde bulunuyor ve 2027'de de en az aynı seviyede desteği sürdürme yönündeki egemen taahhütlerini teyit ediyor."

Ayrıca Avrupa Birliği'nin Ukrayna Destek Kredisi aracılığıyla Ukrayna'ya çok yıllı finansman sağlama kararının memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

Sonuç bildirgesinde NATO'nun daha geniş güvenlik ortamını şekillendiren stratejik rekabet, hibrit tehditler ve tekrarlayan krizlere karşı uyum sağlamayı sürdürdüğü ifade edildi.

İran'a ilişkin bölümde ise şu değerlendirmeye yer verildi:

"Müttefikler, İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini yineliyor ve İran'a Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğüne tam anlamıyla saygı gösterme çağrısında bulunuyor."

NATO ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRGESİ

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirgesi, Türkiye'nin ev sahipliğine teşekkür mesajıyla sona erdi.

Bildirgede şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye'nin bizlere gösterdiği cömert ev sahipliği için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir sonraki toplantımızda bir araya gelmeyi bekliyoruz."

Yayımlanan sonuç bildirgesinde öne çıkan başlıklar şu şekilde sıralandı:

NATO'nun 5. maddesine ve kolektif savunma ilkesine bağlılık yeniden teyit edildi.

"Bir müttefike yapılan saldırının tüm müttefiklere yapılmış sayılacağı" vurgulandı.

Lahey Savunma Taahhüdü'nün uygulanmaya devam ettiği belirtildi.

Avrupalı müttefikler ve Kanada'nın savunma yatırımlarını 139 milyar doların üzerinde artırdığı açıklandı.

50 milyar doları aşan yeni savunma tedarik anlaşması duyuruldu.

Savunma sanayisinde üretim kapasitesinin artırılması ve ticaret engellerinin kaldırılması hedefi paylaşıldı.

Daha güçlü NATO ve daha güçlü Avrupa vizyonu yinelendi.

Uzay, siber güvenlik, yapay zekâ ve gelişmiş savunma teknolojilerine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ukrayna'ya 2026 yılı için 70 milyar avroluk askeri teçhizat, yardım ve eğitim desteği taahhüdü açıklandı.

İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiği vurgulanırken, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğüne saygı çağrısı yapıldı.

Türkiye'nin zirveye ev sahipliği dolayısıyla teşekkür mesajına yer verildi.