Haberler.com Ankara Temsilcisi, NATO Zirvesi için kurulan Uluslararası Medya Merkezi'ni görüntüledi

Türkiye'nin ev sahipliğinde Başkent Ankara'da gerçekleştirilecek olan NATO Zirvesi'nin hazırlıkları tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bünyesindeki Millet Kütüphanesi'nde kurulan Uluslararası Medya Merkezi'nde, dünya genelinden yaklaşık 3 bin 500 basın mensubu ağırlanacak. Zirve, "en yüksek düzeyli ve en kalabalık katılımın olacağı" zirve olarak kabul ediliyor.

Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel, sunucu Melis Yaşar’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen canlı yayında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi’nde yerli ve yabancı basın mensupları için kurulan Uluslararası Medya Merkezi'ndeki son durumu ve dev teknik altyapıyı aktardı.

SIKI GÜVENLİK VE MODERN ÇALIŞMA ALANLARI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içindeki Millet Kütüphanesi’nde oluşturulan dev medya merkezinden izlenimlerini paylaşan Şerife Güzel, alandaki hazırlıkların eksiksiz olarak tamamlandığını bildirdi.

Güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde tutulduğunu belirten Güzel, merkeze girişlerin sıkı üst aramaları, dijital kontroller ve akreditasyon kartı-kimlik uyumuyla sağlandığını aktardı.

Kütüphanenin 6. katında medya mensupları için hazırlanan geniş çalışma alanlarını ekrana getiren Güzel, masaların yüksek teknolojik altyapı, kesintisiz elektrik ve internet donanımlarına sahip olduğunu ifade etti. Alanın farklı noktalarında basın mensupları için sınırsız yiyecek-içecek servisinin sunulduğu dinlenme ve yemek salonlarının yer olduğunun altını çizen Güzel, Ankara manzaralı teras ve balkonların ise hem canlı yayın noktası hem de dinlenme alanı olarak kurgulandığını söyledi.

MASALAR ŞİMDİDEN REZERVE EDİLDİ

Zirveye yönelik yoğunluğa değinen Şerife Güzel, henüz liderlerin resmi programı ve NATO Genel Sekreteri'nin açıklamaları başlamamış olmasına rağmen çalışma masalarının uluslararası basın kuruluşları tarafından şimdiden rezerve edildiğini vurguladı. Güzel, İletişim Başkanlığı'nın da katılım düzeyine dikkat çektiği zirvede, ilerleyen saatlerde doluluk oranının en üst seviyeye çıkacağını ve merkezde büyük bir hareketlilik yaşanacağını ifade etti.

DEV ALTYAPI: BİN 800 ÇALIŞMA ALANI, 11 BASIN SALONU

Sunucu Melis Yaşar ise canlı yayında Uluslararası Medya Merkezi’nin teknik kapasitesine ilişkin şu detayları paylaştı:

Çalışma ve Yayın Noktaları: Merkez bünyesinde 1800 çalışma alanı, 40 montaj odası, 54’ü sabit olmak üzere 100’ün üzerinde canlı yayın noktası kuruldu.

Basın Salonları: En büyüğü 500 kişi kapasiteli olmak üzere toplam 11 ayrı basın toplantısı salonu hizmete hazırlandı.

Personel Desteği : Gazetecilerin ihtiyaçlarını karşılamak adına Ankara'da 850 kişilik dev bir medya görev gücü oluşturuldu.

Yayın Altyapıs ı: Zirvenin ev sahibi yayıncısı olan TRT, 96 kamera ve 18 canlı yayın aracıyla Külliye’nin 26 farklı noktasından kesintisiz yayın gerçekleştirecek.

Zirve boyunca merkezi, akredite olmuş, yaklaşık 3 bin 500 basın mensubunun kullanması bekleniyor.

"HAVUZ SİSTEMİ" İLE KESİNTİSİZ ERİŞİM

Haber içeriklerinin küresel medyaya ulaştırılması konusuna da açıklık getiren Şerife Güzel, liderlerin basın toplantılarının hem ulusal hem de uluslararası yayıncılara "pool" (havuz) sistemi üzerinden anlık olarak aktarılacağını belirtti. Güzel, devlet başkanlarının gerçekleştireceği ikili görüşmeler ve basına kapalı oturumların görüntülerinin de yine NATO tarafından havuz sistemi aracılığıyla tüm dünya medyasına servis edileceğini ve görüntü erişiminde herhangi bir aksaklık yaşanmayacağını ekledi.