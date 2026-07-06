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Bakan Gürlek'ten AP raportörüne sert tepki: kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz

Bakan Gürlek'ten AP raportörüne sert tepki: kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz
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Ekrem İmamoğlu'nun 3 duruşmasının aynı güne denk gelmesine tepki gösteren AP Türkiye Raportörü Sánchez Amor'a Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten sert tepki geldi. Gürlek, "Türk yargısını hedef alan ve yargı süreçlerini siyasi baskı altına almaya çalışan kabul edilemez bir tutumdur. Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz; devam eden yargılamaları etkilemeye, Türk yargısını baskı altına almaya ve ülkemizin iç işlerine müdahale etmeye kalkamaz." dedi.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, Ekrem İmamoğlu’nun üç duruşmasının aynı güne denk gelmesine tepki gösterdi. "Aynı kişinin 3 ayrı davada aynı gün savunma yapmak zorunda bırakılması tesadüf değil. İstatistiksel olarak bunun bağımsız bir yargı sisteminde gerçekleşmesi mümkün değil." diyen Amor'a Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten sert tepki geldi.

BAKAN GÜRLEK: YARGI YETKİSİNİ BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ MAHKEMELER KULLANIR

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Türkiye Cumhuriyeti bağımsız, egemen ve demokratik bir hukuk devletidir. Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. Ülkemizdeki yargı süreçlerinin uluslararası çevrelerce takip edilmesi, Türkiye’nin demokratik olgunluğunun ve şeffaflığının bir göstergesidir.

"TÜRK YARGISINI HEDEF ALAN AÇIKLAMALAR KABUL EDİLEMEZ"

Buna karşılık devam eden yargılamalar hakkında mahkeme kapılarında hüküm verircesine açıklamalar yapılması, Türk yargısını hedef alan ve yargı süreçlerini siyasi baskı altına almaya çalışan kabul edilemez bir tutumdur.

Türkiye’nin yargı süreçleri; yabancı parlamenterlerin siyasi ajandalarına, ideolojik beklentilerine veya lobi faaliyetlerine göre değil; Anayasa’ya, kanunlara, dosyadaki delillere ve bağımsız mahkemelerin takdirine göre ilerler.

"HİÇ KİMSE ÜLKEMİZİN İÇ İŞLERİNE MÜDAHALE EDEMEZ"

Buradan açıkça ifade ediyorum: Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz; devam eden yargılamaları etkilemeye, Türk yargısını baskı altına almaya ve ülkemizin iç işlerine müdahale etmeye kalkamaz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye; vesayet odaklarına, darbe heveslilerine, terör örgütlerine ve dışarıdan demokrasi dersi vermeye çalışan çevrelere karşı millî iradesini koruyarak bugünlere gelmiştir.

Türkiye, kendi hukukunu işletecek kudrete, demokrasisini koruyacak iradeye ve geleceğini tayin edecek egemenliğe sahip büyük bir devlettir. Millî irademizi, yargı teşkilatımızı ve hukuk devletimizi hedef alan hiçbir siyasi ajandaya geçit vermeyeceğiz."

Kaynak: Haberler.com
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