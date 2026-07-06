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Donald Trump, Balogun'a verilen kırmızı kart pozisyonunu yorumladı

Donald Trump, Balogun'a verilen kırmızı kart pozisyonunu yorumladı Haber Videosunu İzle
Donald Trump, Balogun'a verilen kırmızı kart pozisyonunu yorumladı
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ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un Bosna Hersek maçında aldığı kırmızı kart cezasının ertelendiği ve Belçika maçında forma giyebileceği açıklandı. FIFA'ya bu karar üzerine teşekkür eden ABD Başkanı Donald Trump, Balogun'a verilen kart hakkında yorum yaparak hakemi eleştirdi.

  • FIFA, Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasını 1 yıl süreyle erteledi.
  • ABD Başkanı Donald Trump, Balogun'a verilen kırmızı kartın hatalı olduğunu söyledi.
  • ABD, son 16 turunda 7 Temmuz'da Belçika ile karşılaşacak.

FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Bosna Hersek ile oynanan maçta kırmızı kart gören ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un cezasının ertelendiği ve Belçika ile oynanacak son 16 turunda forma giyebileceği açıklandı.

FIFA'DAN BALOGUN'UN CEZASINA ERTELEME

FIFA Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "FIFA disiplin talimatının 27. maddesi uyarınca, maçtan men cezasının uygulanması 1 yıl ertelenmiştir. Folarin Balogun'un bu süre içinde benzer nitelikte ve ağırlıkta başka bir ihlalde bulunması halinde, erteleme iptal edilecek ve yeni ihlal için uygulanan ek yaptırımlarla ceza infaz edilecektir." denildi.

TRUMP'TAN FIFA'YA TEŞEKKÜR MESAJI

Abd Başkanı Donald Trump da Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğru olanı yaptığı ve büyük bir adaletsizliği geri çevirdiği için FIFA'ya teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

DONALD TRUMP POZİSYONU YORUMLADI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Folarin Balogun'a verilen kırmızı kart pozisyonu hakkında da yorum yaptı. Pozisyonu değerlendiren Trump, futbolu ve sporu çok iyi bildiğini iddia ederek "Oyunu gördüm ve başta futbol olmak üzere spordan çok iyi anlayan biriyim. Bu bir faul değildi. Bu hatta bir ihlal bile değildi. Bu, iki harika sporcunun bir araya gelmesiydi. Bu hakem, geçmişine bakarsan biraz şüpheli biri. Kimsenin inanamayacağı bir karar verdi. O, bizim en iyi oyuncumuz, ya da en iyi oyuncularımızdan biri. Ve ona kırmızı kart verdi." yorumunu yaptı. 

MAÇ NE ZAMAN?

Bosna Hersek'i 2-0 yenen ABD, son 16 turunda 7 Temmuz Salı günü, TSİ 03.00'te Belçika ile karşılaşacak.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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